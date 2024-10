Borna Kotromanić otkrila kako teče potraga za psom: 'Imala sam puno kriznih situacija'

Poduzetnica Borna Kotromanić (53) često dijeli korisne savjete i trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama, no ovaj put je zatražila pomoć svojih pratitelja. Naime, Borna je izgubila svog psa i pokrenula potragu putem Instagrama. U ovoj teškoj situaciji, kontaktirali smo poduzetnicu koja nam je otkrila kako se osjeća te ima li naznaka za povratak ljubimca.

"Danas sam ja išla u Bipu u Draškovićevoj, gdje nažalost, psi ne mogu ući unutra. Inače, smatram da je to veliki problem jer ako pas ne može hodati po trgovini, bilo bi u redu da na ulazu postoji mjesto gdje možeš na sigurnom mjestu ostaviti ljubimca. Ja sam točno kod ulaza u trgovinu za stup zavezala psa, a kad sam izašla iz trgovine van, psa nije više bilo. Nažalost, mnogi su mi rekli da je krađa pasa uobičajena pojava, često to ljudi rade da bi dobili nagradu", ispričala je Borna za Net.hr.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Borna Kotromanić

"Nadam se da će se to riješiti. Postoji problem da je to način iskamčivanja novaca. Je li netko konkretno primijetio da sam baš ja ušla u dućan, ne znam. Ili je jednostavno to novi vid krađe. Nažalost, one trgovine koje ne dozvoljavaju ulaz psima trebale bi pružiti sigurnije rješenje", dodala je.

Nada se najboljem

Borna, unatoč ovoj stresnoj situaciji, ne gubi nadu u povratak svog mezimca.

"Imam psa šest godina. Pozitivna sam jer u životu sam imala drugih kriznih situacija pa znam da čovjek najbolje reagira kad je priseban i staložen, a tek onda prizove rješenje. Vjerujem da ćemo ju naći, nadam se da ćemo je brzo dovesti kući", zaključila je Borna i zahvalila nam na brizi i pomoći.

Podsjetimo, Borna je na društvenoj mreži objavila da je izgubila psa.

"Molim za pomoć u traženju Stele, na tramvajskoj stanici u Draškovićevoj u 14:15 je čekala ispred dućana Bipe. Nadam se da se ne radi o zloupotrebljavanju životinje za iskamčivanje novca. Bipa mora imati neku nadzornu kameru, idem na policiju pa ćemo tražiti snimku", napisala je.

Shrvana poduzetnica podijelila je fotografiju svog mezimca kako bi potraga bila uspješnija.

Foto: Instagram

Brojni pratitelji pisali su Borni riječi podrške.

"Ajme strašno", "Ne mogu vjerovati, naježila sam se dok ovo čitam", Užas. Toga se bojim, zato svog psa ne ostavljam zavezanog ni sekunde, nadam se da ćete ga pronaći", "Je li moguće da ga je netko ukrao? Strašno je što ljudi rade", samo su neki od komentara.

