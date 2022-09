Poduzetnica Borna Kotromanić na Instagramu je podijelila dio nostalgije za mladim danima te pokazala kako je izgledalo krštenje njezina sina Luke, kojeg je dobila s poduzetnikom Lukom Rajićem, nekadašnjim "kraljem mlijeka".

Slatke uspomene

"U pripremi za kumstvo, tražili smo točan datum Luka Rajić krštenja i naišli na ove divne uspomene! 16. listopada 1998., crkva Sv. Marka", napisala je Borna u opisu fotografija.

Naime, prije dvije godine pisalo se da je Bornin sin Luka, kojeg je dobila s poduzetnikom Rajićem, bio u vezi s Lanom Jurčević, mlađom kćeri bivšeg trenera Dinama i hrvatskog nogometnog reprezentativca, Nikole Jurčevića.

Tijekom pandemije koronavirusa Luka je otvorio trgovinu u centru Zagreba, a odatle je nastala i ova fotografija.

O Luki se teško što može saznati, no ovo ljeto je na Instagramu nogometaša Tina Jedvaja osvanuo baš on. Naime, nogometaš je objavio fotografiju s početka partyja prije nego što se, kako to biva na momačkim zabavama, tulum zahukta. S nekadašnjim igračem Bayer Leverkusena koji sad igra za Lokomotiv Moskva, na ludi provod u prijestolnicu kocke, Las Vegas, otišli su Luka Rajić, srpski folk pjevač Stefan Cvijović poznatiji kao Cvija, nekadašnji igrač NK "Rudeš" Ardian Aliti te beogradski poduzetnik Luka Dokmanović.