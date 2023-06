Glazbenik i bivši suprug voditeljice Doris Pinčić Guberović, Boris Rogoznica, na Instagramu je otkrio da je trenutno kod svojih roditelja u Sukošanu.

On je na Storyju podijelio snimke na kojima se pohvalio kako s ocem obavlja građevinske radove na kući.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatskim gradovima sve manje odzvanjaju narodnjaci, zabranjuju se nastupi srbijanskih izvođača dok se publika protivi: 'To je glazba za sve!'

"Pripreme za Splitski festival", napisao je Boris uz emotikon koji plače od smijeha u opisu snimke na kojoj drži oca za ruku dok ravna cement.

Boris je na sebe nabacio stare hlače i pamučnu majicu, pa se zajedno s ocem primio posla.

Izbjegao je susret s Doris

Podsjetimo, Boris će 2. srpnja s pjesmom "Da nam bude lipo" nastupiti na Splitskom festivalu.

"Volim biti autor svojih pjesama, to je nešto što me izuzetno veseli, jer se osjećam autentično kad izvodim djela koja sam napišem. To je moja životna filozofija koju sam stavio na papir", rekao je Boris kad je nedavno gostovao u showu "Dobro jutro Hrvatska" te dodao da je ova pjesma sve ono što on je.

On se prilikom gostovanja nije susreo s Doris jer je red za vođenje pao na Maju Ciglenečki i Davora Meštrovića.

Upravo je Doris i prije dvije godine trebala najaviti Borisov nastup na Splitskom festivalu, no to se nije dogodilo ni tada. Mjesec dana prije festivala voditeljica je tražila od matične TV kuće da se prilagodi dio scenarija festivala tako da ona ne najavi Borisa, već da to naprave njezine kolege, Duško Ćurlić ili Jelena Glišić.