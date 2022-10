U filmu “Diktator” Baron Cohen je admiral general Aladeen koji herojski ne dopušta, po cijenu vlastita života, da demokracija ikada dođe do zemlje koju on tako voljeno tlači. Bilo je to dosta dalekovidno jer je lik Aladeena temeljen na Muammaru Gaddafiju, a on je u to vrijeme još bio živ i itekako moćan. Iz straha da Gaddafi doista nešto ne poduzme po pitanju tog filma, raširene su dezinformacije da je scenarij filma zapravo temeljen na ljubavnom romanu koji je napisao Saddam Hussein.