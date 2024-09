Bora Čorba kritizirao Hrvate: 'Motivirate se kroz Oluju i slušate Thompsona'

Borisav Bora Đorđević bio je poznat po svojim glazbenim uspjesima i dugogodišnjoj karijeri. Uz to, Bora Čorba punio je medijske stupce i zbog kontroverznih stavova i izjava, osobito kada je riječ o odnosima između Srbije i Hrvatske.

Tijekom svoje karijere, posebice u devedesetima, Bora se isticao oštrim i često provokativnim tekstovima. Njegove pjesme su, osim uobičajenih tema ljubavi i društvene kritike, ponekad odražavale i politička previranja, pa čak i nacionalne tenzije. U tom kontekstu, Bora je davao izjave o Hrvatima koje su izazivale kontroverze. Njegovi stavovi su se često percipirali kao nacionalistički, što je dovelo do toga da je u određenim razdobljima njegova popularnost u Hrvatskoj rapidno pala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Bora Čorba

Tako je 2018. godine komentirao hrvatsku nogometnu reprezentaciju i njihov uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. ''Nije mi jasno zašto pjevaju Thompsonove pjesme u svlačionici? Možda nemaju boljeg, možda je on najbolji hrvatski pjesnik. Nemam nikakav problem čestitati Hrvatima i skinut im kapu na nogometnom uspjehu. Zaista imaju fantastični vezni red. Nisu se predali niti u jednom trenutku. To što ja navijam za njihovog protivnika, to je moja stvar. A kako da navijam za njih kada oni sportske događaje i dalje najavljuju kroz Oluju i tako se motiviraju?'' rekao je prije šest godina Bora Đorđević.

Prije velikog finala, Bora je poručio: ''Prije nekoliko dana u Sloveniju je došlo dvadesetak članova Torcide. Navijači iz Splita su mi bacili Hajdukov šal. Stavio sam ga oko vrata i dobacio im: 'imate pozdrav od delije sa sjevera'. Tako je naš susret završen neriješeno'' rekao je tada Bora pa dodao: ''Tko probuši Subašića, častit ću ga gajbom pića i 'Vida, koji ti je klinac, jesi li ti Ukrajinac?' Pred finale pjevam iz svega glasa: Nek Pogba Paul da neki gol i Mbappé, puni Hrvate'', rekao je za kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u od 20:15 sati

Tekst se nastavlja ispod oglasa