Glumica Bojana Gregorić Vejzović (51) objavila je rijetku fotografiju s najmilijom osobom i iznenadila mnoge na društvenoj mreži. Bojana je pozirala sa svojom majkom, legendarnom hrvatskom glumicom Božidarkom Frajt (82).

'Divim joj se...'

"Prije je Ona radila štrudle meni, a sada ja radim Njoj. Kako ide vaša nedjelja…", napisala je glumica u nedjelju ispod fotke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pratitelji su ostali oduševljeni i obasipali majku i kćer komplimentima.

"Veliki pozdrav kraljici i princezi", "Divne", "Velika Božidarka Frajt divim joj se", komentirali su fanovi.

Teško djetinjstvo

Podsjetimo, Frajt je imala teško djetinjstvo. Njezina majka Vida preminula je dok je Božidarka imala jednu godinu, nakon čega je glumica završila u sirotištu. Zatim su je posvojili Katarina i Stjepan Frajt, koji su joj dali ime i prezime i odgojili je kao svoju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zadnji put je glumila u filmu "Šegrt Hlapić"

Božidarka je 1972. osvojila Zlatnu arenu za ulogu u filmu "Živa istina", a najpoznatija je po ulogama u filmovima "Otac na službenom putu", "Visoki napon", "Teodora" i "Čovjek koji je volio sprovode". Njezina posljednja uloga bila je 2013. u filmu "Šegrt Hlapić". Zvali su je najljepšom glumicom u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legendarna glumica privatni život voli držati u javnosti, a počela ja glumiti već s 19 godina. Iz prvog braka ima sina Tomislava, a u drugom braku s producentom Borisom Gregorićem dobila je Bojanu.

'Moja majka je prava majka...'

Bojana je ranije za Večernji list ispričala kakva je Božidarka majka i kako su živjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja majka prvenstveno je bila majka, domaćica i brižna osoba, koja svoj posao nije donosila kući. Iako su u to vrijeme mediji bili blaži prema privatnom životu, mama je zazirala od toga da postanemo dio novinskih fotografija. Uvijek je govorila: 'Moj posao je jedno, a naš život nešto drugo'. Kao što je netko odlazio raditi na poštu, moja je mama odlazila snimati film. Mislim da je to zdrav način odrastanja i percepcije glumačkog zvanja. Tu i tamo vodila je brata i mene na svoje filmske premijere, sjećam se da me nakon premijere 'Ljubice', koja je bila hit-film vodila u školu. Ushićeni klinci su je ugledali i okružili nas. Ja sam doživjela šok od straha zbog gužve koja je nastala pa je mama gromoglasnim glasom sve posložila u red, primila me za ruku, podijelila autograme i odvela u školu. Druge dodirne točke s njezinim statusom uistinu ogromne zvijezde bivših prostora, nisam imala. Živjeli smo normalno i skromno kao i ostali klinci iz našeg kvarta", ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Štrajk u Hollywoodu vratio ju je u Hrvatsku! Glumica u Direktu otkrila što sve može umjetna inteligencija: 'Šokantno mi je...'