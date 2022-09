Kanadska bogatašica Jasmine Hartin viđena je na plaži u St. George‘s Cayeu u Belizeu kako uživa u kupanju i sunčanju, Hartin je iskoristila i trenutak za opuštanje u toplesu.

Uživancija na plaži u toplesu

Hartin je inače snaha britanskog milijardera lorda Michaela Ashcrofta (33), ova dama je optužena da je "slučajno" ustrijelila policajca iz Belizea, a izjavila je da su osvetoljubivi policajci planirali njezino ubojstvo i namjeravali njezinu smrt prikazati kao neuspjeli pokušaj bijega iz zatvora, piše The Sun.

Taj incident dogodio se kada je Hartin pritvorena 19. svibnja zbog navodnog organiziranja "ubojstava" policajca Chestera Williamsa i suca obiteljskog suda. No, nedavno ju je oslobodio sâm Williams koji je priznao da nikada nije postojala nikakva stvarna prijetnja ni za njega, ni za Dalea Cayetana, koji je nadgledao njezinu bitku oko skrbništva nad djecom s bivšim partnerom Andrewom Ashcroftom, sinom britanskog lorda Ashcrofta.

"Došli su do mene i rekli, slobodna si. Htjela sam izaći na prednja vrata, a oni su rekli: Ne, ne, ne, izađi na stražnja vrata", rekla je Hartin, inače majka dvoje djece.

"Točno sam znala što to znači. Policija je u Belizeu na zlu glasu i to je trik kojim se služe. Obično te ili ubiju ili te ponovno uhite i optuže za pokušaj bijega. Rekla sam da nema šanse. Znam točno što namjeravate, pucat ćete mi u leđa. Počeli su mi se smijati i rekli mi da sam pametna. Također mi nisu htjeli dati hranu ni vodu i tjerali su me da čistim WC golim rukama, bilo je odvratno", kazala je.

Hartin tvrdi da je pištolj opalio slučajno

Hartin se priprema za suđenje zbog smrti Henryja Jemmotta, inače oca petero djece, koji je misteriozno upucan u glavu vlastitim službenim pištoljem. Hartin tvrdi da je opalio slučajno jer joj je Jemmott pokazivao kako ga ponovno napuniti dok su pili i "družili se" na osamljenom molu u blizini otmjenog hotela Alaia, kojim je Jasmine sve do pucnjave upravljala zajedno s Ashcroftom.

Obitelj preminulog policajca poručila je da će "odgovarati pred Bogom", a njegova sestra poručila je da se "moli za pravdu".

"Ona želi da je svi sažalijevaju nakon što je oduzela život mome bratu i ostavila petero djece bez njihova oca. Snažno vjerujemo u Boga i u to da što god netko počinio, odgovarat će pred Njim", poručila je sestra za The Sun.