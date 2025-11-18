Bizarno? Influencerica htjela pokazati novi bikini pa joj muž kupio otok od 50 milijuna dolara

Influencerica Soudi Al Nadak, supruga arapskog bogataša Jamala, poznata je po luksuznom životnom stilu koji njezin suprug bez zadrške financira, a jedan njegov nedavni potez posebno je izazvao burne reakcije javnosti.

Naime, Soudi se na društvenim mrežama pohvalila da se poželjela okupati u bikiniju, pa joj je Jamal odmah kupio privatni otok vrijedan 50 milijuna dolara kako bi se tamo osjećala sigurno i opušteno.

U videu koji je objavila prikazala je kako s mužem putuje privatnim avionom i slijeće na predivan, izoliran otok. Video je popratila opisom: "POV: Htjela si nositi bikini pa ti je tvoj muž milijunaš kupio otok." Također je dodala: "Ovo je bila njegova najbolja investicija do sada."

Nedavno dobili prinovu

Soudi je poznata influencerica iz Dubaija, a na Instagramu je prati 459 tisuća ljudi, dok na TikToku ima čak 1,3 milijuna pratitelja. Njezini su videi pregledani više od 400 milijuna puta. Sa svojim je suprugom Jamalom u vezi još od studentskih dana, kada su se upoznali u Dubaiju. U braku su više od tri godine, a nedavno su postali roditelji dječaka kojem su dali ime Theyab Jamal.

