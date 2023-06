Bivša porno zvijezda Mia Khalifa imala je poslovni sastanak kada je odbila zahtjev obožavatelja za fotografiranje prije nego što ju je njegova djevojka oborila komentarom koji je uslijedio.

To nije jedini incident koji joj se dogodio jer je primila prijetnje smrću od ISIS-a zbog svoje prethodne karijere. Rekla je Padilli 2020.: “Bila sam na poslovnom sastanku u Londonu i tamo sam bila s tvrtkom s kojom sam upravo potpisala ugovor. Bila su to dvojica muškaraca koji su bili šefovi tvrtke i moj menadžer u to vrijeme. Upravo smo sjedili i slavili što smo upravo odradili sjajnu novinarsku turneju za projekt na kojem smo radili, a prišli su mi taj tip i njegova djevojka", rekla je.

Tip joj je tada prišao i tražio je fotografiju, što je ona odbila jer je razgovarala i jela poslovni ručak.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest pornoglumice

Priznala je da je tipa kratko izigrala i rekla mu ne na pomalo 'grub način', ali je dodala: 'Bilo je također vrlo nepristojno što je došao gore usred razgovora'. Njegova djevojka je tada rekla: “Rekla sam ti da to nije ona. Nema dovoljno spreme na njenom licu. Idemo, dušo.” I to je Miju jako pogodilo.

“Otišla sam u kupaonicu i plakala”, rekla je.

“Nisam zapravo znala kako se nositi s tim, pogotovo zato što je dolazilo od žene i pogotovo zato što sam bila tamo poslovno.” Sastanak koji je tada imala 'nije imao nikakve veze s industrijom za odrasle', rekla je, dodavši kako je pretpostavila da bi neugodan susret mogao okončati njezine nade da će ponovno raditi s tvrtkom. Na kraju je ipak nastavila surađivati s njima, a rekla je da su je biznismeni čak 'nakon toga pokušali tješiti'.

Kasnije u intervjuu, Khalifa je rekla da su je ljudi znali pratili do njezina automobila i grabili je za ruku dok su bili na mjestima poput supermarketa. A kad im kaže 'ne pristojno', često postanu agresivni i nazivaju je pogrdnim imenima.