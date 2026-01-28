FREEMAIL
ŠIME ELEZ /

Bivši Gospodin Savršeni otkrio što misli o novoj sezoni: 'Već se osjete napetost i emocije'

Bivši Gospodin Savršeni otkrio što misli o novoj sezoni: 'Već se osjete napetost i emocije'
Foto: Neva Zganec/pixsell

Bivši sudionik showa Gospodin Savršeni komentirao je prve dojmove i otkrio što očekuje od nove sezone showa

28.1.2026.
15:55
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Šime Elez (27), bivši sudionik i nekadašnji Gospodin Savršeni, osvrnuo se na prvu epizodu nove sezone popularnog reality showa i otkrio kakav je njegov dojam o kandidatima i atmosferi koja se već na početku osjeti pred malim ekranima.

"Sviđa mi se kako izgleda, odmah na prvu se osjete i napetost i emocija. Čini mi se da su se momci super snašli, a cure su već zagrizle, pa ako je suditi po prvoj epizodi, čeka nas uzbudljiva sezona" rekao je Šime.

Kako je izgledalo gledati sebe na televiziji

Prisjetio se i vlastitih početaka u showu te trenutka kada se prvi put vidio na televiziji.

"Prva mi je misao bila: ‘Ajme, ne mogu ovo gledati’, uz smijeh. Naravno, kasnije se čovjek navikne, pa i zaboravi da gleda sebe, nego prati radnju" iskreno priznaje.

Očekuje se više drame nego lani

Na pitanje kakva će biti dinamika među djevojkama, Šime smatra da napetosti neće nedostajati.

"Rano je reći, ali čini mi se da su cure ove sezone borbenijih karaktera. Mislim da neće faliti drame" poručio je bivši Gospodin Savršeni.

'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Show 'Gospodin Savršeni' pratite na RTL-u od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Veličanstvena asistencija Cindrića i sjajna obrana Slavića

Šime ElezGospodin Savršeni 2026
