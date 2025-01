Bivša škotska premijerka razvodi se nakon više od dva desetljeća braka

Nekadašnja škotska premijerka Nicola Sturgeon (54) i bivši izvršni direktor Škotske nacionalne stranke Peter Murrell (60) odlučili su se razići nakon 25 godina braka. Odluku o razvodu Nicola je podijelila na Instagram storyju, gdje je iskreno progovorila o njihovom rastanku.

"Teška srca potvrđujem da smo Peter i ja odlučili prekinuti svoj brak. Već neko vrijeme živimo odvojeno i osjetili smo da je sada pravo vrijeme da to podijelimo s javnošću. I dalje nam je jako stalo jedno do drugoga i to se neće promijeniti. Molimo za privatnost i nećemo dalje komentirati ovu temu", napisala je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Nicola i Peter upoznali su se krajem 80-ih godina tijekom zajedničkog rada u SNP-u. Njihov profesionalni odnos ubrzo se pretvorio u ljubavnu vezu, koju su javno priznali tek 2003. godine. Sedam godina kasnije, par je uplovio u bračne vode, održavši građansku ceremoniju.

Kao par, bili su nerazdvojni i često u središtu političke i javne pažnje. Nicola je vodila Škotsku kao premijerka od 2014. do 2023. godine, dok je Peter bio ključna figura u stranci kao izvršni direktor od 1999. do 2023. Njihov profesionalni i privatni odnos često je bio pod povećalom javnosti, no oboje su uvijek isticali međusobnu podršku. Prošle godine mediji su nagađali o problemima u njihovom braku zbog sve rjeđih zajedničkih pojavljivanja u javnosti. Tada je Sturgeon u intervjuu za strane medije izjavila: "Još uvijek smo u braku i bit ćemo još dugo u braku."

Foto: Profimedia

