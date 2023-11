Poznata prostitutka Zahia Dehar dospjela je u središte pozornosti svjetske javnosti sa samo 17 godina, budući da su se za njezine usluge često interesirali poznati svjetski nogometaši, među kojima su bili i francuski reprezentativci Franck Ribéry i Karim Benzema.

Zbog nje, ova dvojica iznimnih sportaša su gotovo okončala svoje karijere kada su procurile snimke s Zahiom, izazivajući pravi skandal u Francuskoj.

Zahia Dehar

Ribéry i Benzema su bili izloženi javnom sramu te su se našli pred sudom zbog intimnih odnosa s maloljetnicom. Ipak, nekoliko godina kasnije, oslobođeni su svih optužnica.

Od toga je prošlo 13 godina, a Zahia je sad odlučila otkriti neke detalje.

"Skandal je dosta utjecao na mene jer ga nisam ni tražila, a ni izazvala. Nisam ga ja prijavila niti otišla na policiju. Došli su po mene jer su imali snimke s Benzemom", rekla je Zahia.

Zahia Dehar

Istaknula je da je bila poštena i da nije otkrivala nogometašima da je maloljetna, te da je nije nitko prisiljavao na spolne odnose.

"Moje se ime odjednom pojavilo u medijima. To me je navelo da čak počnem razmišljati o samoubojstvu. Kada te tako obilježe, to je nešto najgore što se ženi može dogoditi u ovome društvu, a početi život odrasle osobe nakon toga bilo je jako teško", dodala je. Međutim, uspjela je sve preživjeti te je danas uspješna glumica, dizajnerica donjeg rublja i model.

Zahia Dehar

"Bio je to jako naporan put. Birala sam između samoubojstva i pokušaja prelaska preko svega. Nemoguća je misija bilo pronaći posao i raditi stvari koje želim. Znala sam da će svakome muškarcu koji mi se približi reći - ‘Zašto ideš s njom? Znaš li tko je ona?‘ To bi me dokrajčilo", iskreno je priznala i dodala da o ljubavi niti ne razmišlja.

