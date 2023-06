Bivša premijerka Jadranka Kosor objavila je fotografiju šalice u kojoj se nalazi kava na čijem je dnu oblik mačke.

'Maca u kavici. Dobar dan', napisala je.

Objava bivše premijerke odmah je dobila lavinu reakcija i više od 300 lajkova.

"Netko vam sprema neko lukavstvo, morate ga preduhitriti", napisao joj je jedan pratitelj, a ona mu je odgovorila: "Ne vjerujem u tu vrstu predskazanja".

"Slučajno nastala?", zanimalo je pratiteljicu, a Kosor je poručila: "Naravno. Na dnu".

Podsjetimo, viša premijerka je krajem prošlog mjeseca bila glavna tema u državi nakon što je dogurala do polufinala showa "Masked Singer". Tad je otkrila kako je došlo do njezinog pristanka na sudjelovanje u showu.

"Nazvao me producent, suptilno me navodio korak po korak, uporno i pametno, želio je doći do cilja - da bivša premijerka nastupi. Pa sam rekla 'ne', onda se dvoumila, upadala u krize razmišljanja što i kako, imala dvojbe hoće li mi se svi smijati. Pristala sam jer smo došli do pitanja: 'Kad biste pristali, što biste željeli biti?'. Ispalila sam da sam od djetinjstva željela biti kraljica. Rekao je: 'Pa dobro, možemo to’. Dogovorili smo se sa Zigmanom, kojem čestitam na fantastičnoj izvedbi kostima s krunom, da želim nacrt, vidjeti kako će to izgledati i da ću tada konačno odlučiti. Skica je bila fantastična i to je bilo moje konačno 'da'', ispričala je za RTL Direkt.