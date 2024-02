Nekadašnja ljubavnica Miroslava Ilića (73), Mirjana Antonović već godinama tvrdi da je folk pjevač biološki otac njezinom sinu Devinu, pa je pokrenula sudski postupak za dokazivanje očinstva.

Sada je Viši sud u Beogradu presudio da je Devin doista Miroslavov sin, a Mirjana je tome obavijestila na svom Facebooku.

"Dobro jutro, dragi prijatelji! Da vas na brzinu obavijestim da je Viši sud u Beogradu, po drugi put, odlučio u NAŠU korist. Miroslav je u medijima izjavio da ne razumije kako sud može doći do odluke da je on Devinov otac bez njegove suglasnosti da priloži DNK. Kad čovjek koristi i krije se iza zastarjelog zakona i odbija priložiti svoj DNK, sud mora odlučiti na temelju svjedoka, slika i mnogobrojnih drugih dokaza. Poslije svega je ipak Viši sud, po drugi put, zaključio da su Devin i Miroslav otac i sin.

Nećete vjerovati!!! Miroslav je ponovno predao žalbu na Žalbeni sud. Nadamo se da će njegovi na Žalbenom sudu ipak biti pravedni i konačno staviti pečat na Miroslavljeve prazne manipulacije", napisala je na Facebooku.

Nije se htio vidjeti sa svojim sinom

Kako tvrdi Blic, Devin i njegova majka žive u Americi, a u Srbiju dolaze samo zbog sudskih ročišta. Devin je jednom prilikom pokušao stupiti u kontakt s Miroslavom, no on ga nije želio vidjeti.

"Kontaktirao sam ga ubrzo nakon što sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: ‘Je li to Miroslav Ilić? Ovdje Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.‘ Nastala je pauza poslije koje je on odgovorio: ‘Drago mi je da si živ i da si dobro.‘ Pričali smo o raznim stvarima, čak i o nogometu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, tjedan dana prije puta nazvao i otkazao susret", rekao je tom prilikom Devin.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL 14.09.2019., Zagreb - Bundek. Rujanfest - velika Fest pozornica, Miroslav Ilic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Devin je rekao kako njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao, a to mu je teško palo. Devin je Ilića zadnji put vidio dok je imao samo 18 mjeseci, a tada mu je pjevač poklonio lančić sa zlatnim križem, kojeg nosi i dan danas.

