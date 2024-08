Bivša cura Borne Ćorića proslavila kćerin rođendan: Za poklon dala 20 tisuća eura

Bivša djevojka hrvatskog tenisača Borne Ćorića (27), pjevačica Kaya Ostojić, ne štedi kada je riječ o svojoj kćeri Nikolini (22), kojoj je za rođendan poklonila skupocjeni sat marke Rolex, za koji je izdvojila 20.000 eura. Uz luksuzan poklon, slavljanici je priređena i gala proslava koja je trajala do sitnih noćnih sati.

Foto: Instagram

"Svi znaju da Kaya ne žali kada je Nikolina u pitanju. Iako joj je još odmalena usadila stav da materijalno nije važno koliko ljubav i sreća obitelji, kao i svaki roditelj, voli darovati djetetu nešto vrijedno. Izabrala je Rolex, koji je Nikolina dugo željela, i za njega je izdvojila oko 20.000 eura", ispričao je za Informer.rs izvor koji je prisustvovao velikom slavlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slavlje je održano u poznatom beogradskom restoranu na vodi. Kaya i njen odabranik Miloš potrudili su se da sve izgleda savršeno, počevši od dekoracije prostora, preko hrane, pića, rođendanske torte, do glazbe. Gosti su uživali u morskim plodovima, specijalitetima internacionalnih kuhinja, ali i raskošnoj slavljeničkoj torti. Nisu razmišljali o novcu. Htjeli su da sve bude na visokom nivou. Iako je radno vrijeme lokala do ponoći, vlasnici su im izašli ususret, te su Kaya, Miloš i Nikolina s najbližim prijateljima slavili do kasno u noć", dodao je izvor.

Foto: Instagram

Inače, domaći tenisač i srpska pjevačica upoznali su se preko zajedničkog prijatelja i ubrzo su između njih počele frcati iskrice. Ipak, s obzirom na to da je Kaya 13 godina starija od njega, isprva nije htjela prihvatiti Ćorićevo udvaranje, ali je s vremenom ipak popustila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vezu su prekinuli nakon nekoliko mjeseci, sredinom prošle godine, a inicijatorica je bila Kaya. Kako je tada tvrdila, njihov odnos nije imao budućnost, na njih su utjecale i poslovne obveze zbog kojih su više bili razdvojeni nego što nisu, a unatoč prekidu, još uvijek se prate na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo naprosto morate vidjeti! Ovo je konkurencija za najbolje fotke životinja u svijetu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa