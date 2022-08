OPREZ, VRUĆ SADRŽAJ! / Bivša Bieberova djevojka razbacala zanosne obline u ružičastom bikiniju koji ja kao stvoren za nju

Chantel Jeffries mlada je DJ-ica, glumica i pjevačica, poznata po vezama s brojnim slavnim muškarcima, poput Justina Biebera, Andrewa Taggarta, Justina Combsa i Travisa Scotta. No, osim po turbulentnim vezama, poznata je i po svojim čestim oscilacijama u težini. Naime, ova manekenka često zna izgubiti velik broj kilograma, a onda ih potom vrlo brzo i vratiti. Upravo se zato 2017. godine odlučila i na operaciju grudi: "Kada prijeđete s D na B košaricu i izgubite taj volumen i težinu, to negativno utječe na vaše grudi. Čine se mlitavima, počnu visjeti, a možete dobiti i strije. I onda mi sve to nije baš najbolje izgledalo", rekla je jednom prilikom.