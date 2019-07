BITORAJAC O ODLASKU S TELEVIZIJE: ‘Direktor mi je natuknuo da ću ‘nestati’ prekinem li suradnju s njima…’

Nakon što je cijelo desetljeće proveo na Novoj TV radeći kao voditelj, poznati glumac odlučio je napustiti tu televizijsku kuću

Rene Bitorajac nedavno je izjavio da odlazi s Nove TV, na kojoj je punih deset godina s kolegom Igorom Mešinom bio poznati voditeljski dvojac. O razlozima njegova odlaska puno se spekuliralo, a nisu pomogle ni izjave njegova nasljednika u showu “Supertalent” Frane Ridjana. Bitorajac je u razgovoru za Studio objasnio svoju odluku da napustitu televizijsku kuću, a najavio je i buduće projekte.

“Ispalo je da smo Mešin i ja na 10. godišnjicu našeg zajedničkog voditeljskog posla napravili kazališni show ‘Idemo uživo’, ali i prekinuli suradnju. Ali, prije svega, to nije bila odluka. Jednostavno, s Novom TV, točnije jednim čovjekom na njoj, nisam postigao dogovor oko uvjeta za novu sezonu i prekinuli smo suradnju na Supertalentu. Slobodan sam umjetnik, dogovaram se od projekta do projekta i u principu to je česta i normalna poslovna pojava. Ova je promjena jače odjeknula u javnosti zato što je bila riječ o dugogodišnjoj suradnji i brojnim pozitivnim komentarima na Igorov i moj stil vođenja”, ispričao je Bitorajac.

RENE BITORAJAC PROGOVORIO O ODLASKU IZ ‘SUPERTALENTA’: ‘S jednim čovjekom na Novoj TV nisam postigao dogovor’

‘Pozdravio sam se i zaželio im sreću’

Istaknuo je da je uživao u voditeljskom poslu te da će tako biti i dalje, osobito u projektima u kojima može dati sto posto od sebe.

“Gledatelji osjete što je autentično, pogotovo kod voditelja koji su u ulozi domaćina i stvaratelja atmosfere cijelog showa. Jako je važno da cijela ekipa diše zajedno. U takvim okolnostima daš i više od svojih mogućnosti pa smo mi kao voditelji puno toga predlagali, smišljali, pisali, pa i izvalili. Ja se tamo ni s kim nikad nisam posvađao, dobar sam sa svima, od uredništva, preko šminke i garderobe i kamermana do spremačice, doslovno. Međutim, direktor programa tamo je čovjek s pristupom ljudima koji je meni potpuno neprihvatljiv. U pregovorima mi je među ostalim čak i natuknuo kako su svi koji su prekinuli suradnju s Novom TV nakon toga nestali!?

OGLASIO SE I TARIK U SLUČAJU BITORAJAC VS. RIDJAN: ‘Rene je principijelan čovjek. Mogli su se dogovoriti’

Takav poslovni stil daleko je od mog ukusa. Inače, potpuno je normalno da se ljudi ne dogovore pa se i raziđu. Profesionalac je fokusiran na kvalitetu, a ne zatvara vrata na temelju osobnih dojmova ili osjećaja. Produkciji Fist u Sarajevo je tako nakon svega javio da nema nastavka snimanja serije ‘Ne diraj mi mamu’, zbog toga što ‘Nova TV nije u dobrim odnosima s Reneom Bitorajcem’! Volio bih čuti od Nove TV je li to stvarno njihov službeni stav. No kao što znate, nisam oko toga radio veliku priču, samo sam se pozdravio i poželio im sreću”, zaključio je Rene.