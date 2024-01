Hrvatska pjevačica koja je u studenom napunila dvije zagrebačke Arene te se prema ZAMPU pronašla na drugom mjestu domaćih koncertnih 'bestsellera', Doris Dragović (62) objavila je svoju staru fotografiju s koje bi ju malo tko prepoznao.

Na svom Instagramu objavila je crno-bijelo fotografiju iz mlađih dana, a osim tih dana prisjetila se i jedne rečenice njezine majke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam bila dijete mama me učila "Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka". Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost!", napisala je Doris u opisu objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fanovi su ju obasipali komplimentima, a smatraju kako je oduvijek bila jako lijepa.

"Predivna i u dječjoj dobi", "Uvijek najljepša", "Najljepša", "Predivna", pisali su joj u komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tvoja u duši'

Ovo nije prvi put da se Doris prisjetila svojih starih fotografija. U rujnu je objavila fotografiju iz 1987. godine, kada je objavila svoj treći samostalni album pod nazivom "Tvoja u duši".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svjetske dive'

U svibnju je objavila staru fotografiju s pjevačicom Sanjom Doležal, na kojoj se grle i obje su u vrlo dobrom raspoloženju.

"O jednoj mladosti", napisala je Doris u opisu objave, a fanovi su ih prozvali svjetskim divama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svjetske dive", "Dobra stara vremena", "Ne znaš koja je bila zgodnija", "Gospođe s velikim G", "Dive za sva vremena", "Predivne dive mladosti", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Livaja uplovio u bračnu luku: Na vjenčanje je stigla i obiteljska prijateljica Doris Dragović