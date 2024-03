Glazbenici Billie Eilish (22) i njezin brat Finneas O'Connell (26) ušli su u povijest kao najmlađi dvostruki dobitnici Oscara za najbolju pjesmu 'What Was I Made For', koju su otpjevali u filmu 'Barbie'.

Billie je bila vrlo iznenađena dobivenom nagradom, a istaknula je i kako se osjećala nevjerojatno sretno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imala sam noćne more zbog ovoga sinoć. Hvala vam. Nisam mislila da će se ovo dogoditi, nisam to očekivala. Osjećam se nevjerojatno sretno, počašćena sam. Želim zahvaliti svom timu i svojim roditeljima", rekla je pjevačica.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osim pjesme 'What Was I Made For?, za najbolju pjesmu bile su nominirane i 'I’m Just Ken' Marka Ronsona i Andrewa Wyatta, iz filma 'Barbie', 'The Fire Inside' Diane Warren iz 'Flamin’ Hot, It Never Went Away' Jona Batistea iz 'American Symphony' te 'Wahzhazhe' ('A Song for My People') Scotta Georgea iz 'Ubojica cvjetnog mjeseca'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Billie Eilish i njen brat Finneas već su osvojili Oscar za pjesmu 'No Time to Die', iz filma o Jamesu Bondu 2022. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Margot Robbie ni Leonardo Di Caprio: Tko sve (ni) je nominiran za Oscara? Kritičari za Direkt o favoritima

Tekst se nastavlja ispod oglasa