OVO NISTE OČEKIVALI /

Biljana Borzan pokazala svoju savršenu kuhinju: Ovako izgleda njezin dom iz snova

Biljana Borzan pokazala svoju savršenu kuhinju: Ovako izgleda njezin dom iz snova
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Biljana objavila fotografiju svoje kuhinja

18.11.2025.
10:24
Nika Sepić
Davor Puklavec/pixsell
Europarlamentarka Biljana Borzan (53) nedavnom je objavom na Facebooku pokazala dio obiteljskog doma u Osijeku. Zastupnica SDP-a objavila je fotografiju na kojoj priprema domaće kiflice, pokazavši tako svoju kuhinju.

 "Kako kaže moj sin, zna se da je mama kod kuće kada nešto miriše iz pećnice", napisala je u objavi.

Ono što kuhinju Biljane Borzan čini drugačijom jest njezina priča. Prostor je star 20 godina, a u potpunosti su ga osmislili i izradili sama zastupnica i njezin suprug Vladimir.

Ljubav koja traje još od srednje škole

U sklopu uređenja obiteljske kuće, par je samostalno obavljao radove, od postavljanja laminata do izrade namještaja, a kuhinja je bila dio tog projekta. Prostorom dominira kuhinjski otok, a koji je izrađen od drva s radnom pločom od tamnog kamena i koristi se kao površina za pripremu jela, ali i kao mjesto gdje se obitelj okuplja.

Oko otoka raspoređeni su kuhinjski uređaji, uključujući ugradbenu pećnicu i mikrovalnu. Iznad štednjaka nalazi se polica ispunjena kuharicama. Kuhinjski elementi su bijele boje, dok je radna ploča tamna, što stvara vizualni kontrast. 

Podsjetimo, Biljana Borzan i suprug Vladimir upoznali su se još u srednjoj školi i od tada su zajedno. Njihova veza je temelj stabilnog obiteljskog i profesionalnog života. Vladimir je cijenjeni gastroenterolog u Osijeku, a Biljana aktivna u politici od 1999., sada u Europskom parlamentu. Unatoč različitim karijerama i životu na relaciji Osijek – Bruxelles, njihova veza nikada nije patila.

Par ima dva sina, Andreja i Mateja.

Biljana BorzanLjubavKuhinja
