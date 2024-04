Supruga kontroverznog repera Kanye Westa (46), Bianca Censori (29) nedavno je iznenadila fanove velikom promjenom jer je po prvi put bila zakopčana do grla. Međutim, ta promjena nije dugo trajala jer je Bianca ponovno viđena u eksplicitnom izdanju.

Kontroverzni par u četvrtak je bio u na večeri kod američke manekenke, Gigi Hadid (28) u Los Angelesu, a Bianca je za druženje odjenula crni čipkasti grudnjak i prozirne najlonke.

Foto: Profimedia

Čini se i kako je ponovno zaboravila odjenuti donje rublje pa je svoje intimno područje prikrivala crnom torbicom. Uz ovaj neobičan outfit kombinirala je bež natikače s visokom platformom.

Foto: Profimedia

Obitelj i prijatelji zabrinuti za Biancu

Podsjetimo, Biancina obitelj vrlo je zabrinuta za njezino stanje. Njezina majka Alexandra prošlog je tjedna došla iz Australije kako bi svoju kćer spasila od Kanyea.

"Biancina mama morala se sama uvjeriti nakon što je Bianca rekla svojoj obitelji da ovo drži pod kontrolom", rekao je izvor.

Osim majke, njezin otac Leo, podivljao je na Kanyea te je htio porazgovarati s njim.

Foto: Profimedia

"Biancin otac, Leo, želi sjesti s Kanyeom i pitati ga o čemu razmišlja dok paradira Biancom uokolo kao golim trofejem. On zna da nema šanse da bi Kanye ovo dopustio svojim kćerima pa nema smisla da to potiče s vlastitom ženom", rekao je izvor blizak obitelji manekenke.

Foto: Profimedia

Osim obitelji, zabrinuti su i njezini prijatelji.

"Nosi što on želi, radi što on želi…"

"On objavljuje njezinu golotinju na svom profilu kako bi je mogao kontrolirati. To je uznemirujuće, a time što je isključuje od svijeta, ona postaje sve više i više izolirana", dodao je izvor.

Foto: Profimedia

Najviše što je iznenadilo njezine prijatelje je to da Bianca koja je inače bila puna samopouzdanja, sada se samo slaže sa svim Kanyeovim zahtjevima.

"Ona snažna Bianca koja se više nije htjela baviti njegovim sranjima kao da je opet nestala. Ona nosi ono što on želi, ide kamo on želi i radi što on želi jer zapravo nema drugog izbora. Od njegove dizajnerice postala je njegova supruga, što, nažalost, nije plaćena pozicija. Ona je zarobljena u tom odnosu", smatraju prijatelji.

