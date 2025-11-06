Bianca Censori nakon tjedana šutnje ponovno pred kamerama, ali ništa više odjevena nego inače

Nakon nekoliko tjedana potpune tišine i nestanka s društvenih mreža, Bianca Censori (30), australska arhitektica i supruga repera Kanyea Westa (48), poznatog kao Ye, vratila se na Instagram i ponovno pokrenula raspravu o svom životu i braku. Početkom godine iznenada je ugasila profil, što se poklopilo s navodima o napetostima u braku i boravkom u Australiji s obitelji.

Mediji su pisali da se povukla zbog pritiska i Westove kontrole nad njezinim javnim nastupima. U nastavku pogledajte nekoliko njezinih objava na Instagramu nakon tjedana šutnje. Riječ je o seriji fotografija u njezinom prepoznatljivom, provokativnom stilu.

Bianca pokreće vlastiti modni brend?

U isto vrijeme, na njezinoj web stranici stoji: ''Dolazi 11. prosinca.'' Upravo je to pokrenulo nagađanja da pokreće vlastiti modni brend.

Podsjetimo, Biancin odnos s Westom od početka je pod povećalom. Izvori za DailyMail tvrde da joj je Ye zabranio korištenje društvenih mreža ''radi zaštite'', iako je sam objavljivao njezine fotografije. Prijatelji navode da se Bianca u posljednje vrijeme povukla iz javnog života i da sve češće djeluje izolirano.

Bianca Censori rođena je 1995. u Melbourneu, gdje je završila studij arhitekture. Radila je za više studija, a potom se zaposlila u Westovoj tvrtki Yeezy, gdje je njihova veza počela. U prosincu 2022. par se vjenčao, a od tada, svaki njihov zajednički izlazak izaziva pažnju. Od incidenta u Veneciji do nastupa na Grammyjima, gdje se Bianca pojavila u prozirnoj haljini.

