Kontroverzni reper Kanye West (46) zabranio je svojoj supruzi Bianci Censori korištenje društvenih mreža, a kako tvrdi, razlog tome je da je zaštiti od negativnih komentara. Međutim, njezini prijatelji tvrde da je to zapravo njegova taktika da je dodatno izolira od svih, piše Daily Mail.

"Bianca je oduvijek imala društvene mreže i bila aktivna na njima - sve dok se nije udala za Kanyea. On ne želi da ih ona koristi jer misli da će je boljeti ako bude morala čitati ružne stvari koje ljudi govore. Uvjerio ju je da, s obzirom na to da je ona sada zvijezda, mora ostati misteriozna i to je jezivo onima koji je poznaju jer se sve to čini kao još jedan oblik njegove kontrole", rekao je insajder za britanski tabloid.

Radi sve što joj reper kaže

Kontroverzni reper često objavljuje fotografije sa svojom suprugom pa njezini prijatelji iz tog razloga smatraju da se tu ne radi o zaštiti i privatnosti.

"Nosi što on želi, radi što on želi…"

"On objavljuje njezinu golotinju na svom profilu kako bi je mogao kontrolirati. To je uznemirujuće, a time što je isključuje od svijeta, ona postaje sve više i više izolirana", dodao je izvor.

Najviše što je iznenadilo njezine prijatelje je to da Bianca koja je inače bila puna samopouzdanja, sada se samo slaže sa svim Kanyeovim zahtjevima.

"Ona snažna Bianca koja se više nije htjela baviti njegovim sranjima kao da je opet nestala. Ona nosi ono što on želi, ide kamo on želi i radi što on želi jer zapravo nema drugog izbora. Od njegove dizajnerice postala je njegova supruga, što, nažalost, nije plaćena pozicija. Ona je zarobljena u tom odnosu", smatraju prijatelji.

Odredio joj niz pravila po kojima treba živjeti

Podsjetimo, u listopadu se pisalo kako je reper naredio svojoj supruzi da nikada ne govori te joj je odredio niz pravila po kojima treba živjeti, uključujući hranu koju smije jesti i što smije odjenuti.

Njezini prijatelji su se razbjesnili te rekli kako Bianca više uopće "ne razmišlja svojom glavom", već jednostavno sluša repera.

Kontroverzno oblačenje

"Kanye ima niz pravila za Biancu, koja uključuju i to da nikada ne govori i mora nositi ono što on želi da ona nosi. Također, mora jesti određene namirnice i vježbati, iako Kanye ne vježba", objasnio je izvor.

Kanye se oženio za Biancu nakon što se razveo od Kim Kardashian. Od tada iznenađuju svojim kontroverznim odjevnim kombinacijama. Bianca uglavnom prošeta ulicama odjevena u prozirnim najlonkama i topovima, dok je reper od glave do pete u crnom, a često ima sakriveno lice.

