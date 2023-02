Mnogi su ovih dana zabrinuti za glumca Bena Afflecka, koji je sa svojom suprugom, pjevačicom i glumicom, Jennifer Lopez prisustvovao dodjeli Grammyja, djelujući pritom tijekom cijele ceremonije potpuno nezainteresirano. No, to je primijetila i Jennifer koja mu je, u jednom trenutku, to opasno i zamjerila.

"Izgledaj više prijateljski, izgledaj motivirano", govori mu Jennifer dok on odgovara: "Možda budem".

Njihov pomalo neugodni razgovor otkrili su stručnjaci za čitanje s usana.

Podsjetimo, par je nedavno viđen kako se svađa i na premijeri njezina filma ‘Shotgun Wedding‘.

Jennifer je smireno gledala u ljutitog Bena, odbijajući reagirati na njegovo ponašanje, što je njega, kako se činilo, samo dodatno iritiralo.

Ipak, čini se da je Jennifer posljednjom objavom na Instagramu odlučila stati na kraj glasinama da im brak i nije baš stabilan.

"Uvijek najbolje vrijeme s mojom ljubavi, mojim mužem", dodala je uz fotografije.

"Predivni ste", "Nemojte dopustiti da hejteri unište vaš brak", "Bennifer uvijek i zauvijek", pisali su joj obožavatelji.

Ipak, Benovo otužno lice postalo je viralni hit.

"Izgledao kao da bi radije bio kod zubara", "Ben Affleck, trepni ako si dobro", "Zašto on uvijek izgleda kao da ga dijeli 10 minuta od plača tijekom prijeko potrebne pauze za cigaretu", samo su neki od komentara na drugim mrežama.