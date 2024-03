Srpski YouTuber Bogdan Ilić (27), poznatiji kao Baka Prase nedavno je zabrinuo fanove storyjima da je upao u kockarske dugove i da hitno prodaje aute te da je iz tog razloga prekinuo sa svojom djevojkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla. Sada je odlučio objasniti o čemu se zapravo radi.

U subotu je na YouTubeu objavio video u kojem je rekao da je doista upao u kockarske dugove iz kojih ne zna kako će se izvaditi.

"Iskreno sramota me da snimam ovaj video, ali nemam izbora. Ispao sam mnogo glup i sje*ao sam mnogo para, napravio sam veliko s*anje. Ne bih snimao ovaj video da imam drugog izbora, ali došao sam u situaciju da je ovo jedini način da izađem iz situacije u kojoj sam trenutno.

Kao što znate, dosta kockam u posljednje vrijeme i to je prešlo u malo ozbiljniju priču gdje sam pukao 200.000 eura van lajva. Otišao sam na pauzu, da se sredim malo, ali nisam mogao to izbaciti iz glave. Stalno sam razmišljao o tome i htio sam se izvaditi. Ušao sam u to s još 500.000 eura i izgubio sam sve", započeo je video.

Izgubio sve

Nakon toga je rekao kako je pokušao situaciju riješiti preko kamatara, a onda je izgubio i prijatelje i djevojku.

"Zadužio sam se mnogo para i zato mi ovaj put vi trebate. Ovaj put ste mi neophodni. Otišao sam kod ljudi koji daju pare na kamatu, uzeo sam od njih veliku sumu novca jer mi je bilo logično da se sa više novca mogu lakše izvaditi, ali nije bilo tako.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Pukao sam sve pare što sam uzeo od njih i primoran sam bio da prodam automobil. Lambo i mercedes su se prodali. Vratio sam 270.000 eura i ostalo mi je još 450.000 duga. Vi ste mi neophodni. Napravio sam s*anje je*iga, a prijatelji su se prestali družiti sa mnom jer nisu htjeli probleme koji dolaze uz kamatare. Anja me je ostavila jer mi je rekla da ne kockam i da će me ostaviti. Nisam mogao stati i ostao sam i bez nje", rekao je Bogdan.

Humanitarac

Nakon toga je ipak objasnio o čemu se zapravo radi. Priznao je da je sve to bilo da se digne "hajp", da nema nikakvih dugova i da ga nitko nije ostavio. No, Baka je zapravo taj koji svoj novac dijeli onima kojima je najpotrebniji. Pojavio se čak na vratima tih osoba te im donio kovčege pune novca, a oni nisu mogli zastaviti suze. Kasnije je zamolio svoje fanove da i oni pošalju novce tim osobama.

Foto: YouTube Foto: YouTube

Fanovi su mu dali veliku podršku i prozvali ga "velikim čovjekom".

"Možete pričati šta god za ovog čovjeka i hejtati ga, ali to samo radite vi koji ste ljubomorni i koji bi stvarno voljeli da je propao ali na vašu veliku žalost nije. Veliki respect za ovu ljudinu!", "Bako ljudino samo jako , pozz brate i riješi se lažnih prijatelja oko sebe , ti si pokazao kakav si čovjek i da imaš srce, a gdje su miševi sada u rupe pobjegli , čast izuzecima ! Samo jako brzo si ti na tronu ! Živio mi", "Koliko je ovaj čovjek zapravo pomogao mnogim ljudima. A sve su pričali da je loša osoba, ja znam da je ovaj čovjek jedan od najboljih ljudi na svijetu", "Čovjek koji toliko pomaže i daje drugima. Iskoristio je ovaj hajp da zapravo reklamira i pomogne ljudima kojima je to potrebno.. Svaka čast", pisali su mu.

