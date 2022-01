Baka Prase i Anja Blagojević, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, odlučili su staviti točku na njihov odnos. Youtuber je sa svojom djevojkom otišao u Nizozemsku zbog loših komentara i prijetnji koje je dobivao kada je njegova kolegica Kristina Kika Đukić oduzela sebi život. Međutim, izgleda da nije sve išlo kako treba, piše srpski Alo.

Bogdan je s društvenih mreža uklonio fotografije s djevojom Anjom, a ona se fotografirala u svom domu i objavu stavila na Instagram story. Baka je potom napisao i poruku za sve na društvenim mrežama i istaknuo da prolazi kroz teško razdoblje.

"Primijetio sam da je nekim mojim kolegama vrlo krivo što nisam propao poslije cijele situacije koja se dogodila prošlog mjeseca, i sad jer misle da sam dolje, hoće me šutirati da ne mogu ustati. Jest, pao sam u glavi, razmišljao sam da odustanem, ali poslije svih vaših poruka podrške, odlučio sam se vratiti, i to sa dva klipa od po milijun pregleda. Tim kolegama to bode oči jer su mislili da je meni došao kraj. Nemate pojma o životu, koliko je teško izdržati sve što se meni servira, al i dalje upirete prstom jer vas taština razvaljuje, a ne znate kad ste se rodili", napisao je Baka, pa dodao:

"Godina mi se završila užasno loše i teško, počela je još gore i teže...", zaključio je youtuber.