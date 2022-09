Bogdan je svojedobno priznao kako nikoga nije volio kao Anju te mu je ona, kako kaže, promijenila pogled na ljubav. Nakon tragedije koja se dogodila s Kristinom Đukić, Youtuber je sa svojom djevojkom odlučio otići u Nizozemsku zbog konstantnih prijetnji koje je dobivao. Podsjetimo, Ilića su brojni komentatori nakon Kristinine smrti počeli napadati zbog njihove javne svađe od prije dvije godine. "Sada svi pišu da sam ja ubojica, da sam odgovoran za smrt djeteta, jer sam je prozivao i jer smo bili u drami. Svi su odmah uprli prstom u mene. Bili smo posvađani, ali je to bilo prije dvije godine. Naravno da joj je bilo loše i da su je mrzili kada sam je ja prozivao, ali to se sve završilo. Ona je prešla preko toga i zaboravila na sve te je nastavila snimati videa. Želim da ljudi znaju da smo se mi rastali kao prijatelji. Istina će izaći na vidjelo, kao i pravi razlog njezine smrti. Ja neću biti taj koji će to reći jer to nije moja stvar, to je odluka njezine obitelji. Ova laž ozbiljno može utjecati na čovjeka. Mislite li vi da meni nije krivo zbog svega, da se ne osjećam djelomično odgovornim za to, da nisam pomislio to, no, hvala Bogu, njezini prijatelji su me nazvali i rekli mi da nisam", napisao je Prase u obraćanju.