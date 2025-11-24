Baby Lasagna nasmijao pratitelje snimkom supruge: ‘Ne mogu je odvesti na nikakvo lijepo mjesto’

Marko Purišić (30), poznatiji kao Baby Lasagna, još jednom je dokazao zašto ga publika toliko voli – osim glazbenog talenta, obožavatelji cijene i njegov smisao za humor, koji redovito pokazuje na društvenim mrežama. Ovog je puta nasmijao Instagram pratitelje snimkom svoje supruge Elizabete, a video je u samo nekoliko sati postao hit.

Glazbenik je na Instagram storyju objavio kratki video iz restorana, gdje su on i Elizabeta uživali u doručku. Idilično jutro brzo se pretvorilo u komičan trenutak kada je Elizabeta, smijući se sama sebi, slučajno prosula kavu.

Baby Lasagna snimku je popratio šalom koja je oduševila njegove pratitelje: „Ne mogu je odvesti na nikakvo lijepo mjesto.“

Ljubavna priča koja je osvojila fanove

Podsjetimo, Baby Lasagna i Elizabeta u vezi su dugi niz godina, a svoju su ljubav okrunili brakom u rujnu 2024. godine. Par je tada imao intimno, romantično vjenčanje kojem su prisustvovali članovi obitelji i bliski prijatelji, dok je šira javnost njihove zajedničke fotografije dočekala s oduševljenjem.

Njihova veza oduvijek je privlačila pažnju upravo zbog toga što se oboje drže skromno, nenametljivo i s puno međusobne podrške. Elizabeta se rijetko ističe u medijima, no zato je često glavna junakinja Lasagninih simpatičnih objava – baš poput ove najnovije, koja je mnogima uljepšala dan.

Čini se da glazbenik i dalje ostaje vjeran svom opuštenom humoru, koji mu svaki put donese novu dozu simpatija publike.

