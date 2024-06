Avril Lavigne održala koncert u pulskoj Areni: 'Prvi put sam ovdje, velika mi je čast'

Nakon što je britanska pjevačica Dua Lipa (28) prošlog tjedna oduševila hrvatsku publiku svojim nastupom u pulskoj Areni, na red je stigla i kraljica pop-punka Avril Lavigne (39). Povodom svoje velike svjetske turneje "The Greatest Hits Tour", u ponedjeljak je održala koncert u pulskoj Areni, a to je ujedno bio i njezin prvi nastup u Hrvatskoj.

Pri dolasku na pozornicu pozdravila je svoju publiku, rekavši im da joj je velika čast nastupati u Hrvatskoj.

"Dobra večer Hrvatska, ovo je prvi put da sam ovdje. Velika mi je čast što nastupam na ovakvom povijesno važnom mjestu, a sada idemo svi zajedno stvoriti djelić povijesti ", rekla je Avril na početku koncerta.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Proslavila se sa 18 godina

Avril je u svijet glazbe ušla sa 16 godina, kada je potpisala prvi ugovor s izdavačkom kućom. Probila se na scenu 2002. godine, kada je imala 18 godina, izdavši svoj debitantski album "Let Go", a njezini singlovi "Complicated", "Sk8er Boi", "I'm With You", "My Happy Ending" i "Girlfriend" bili su tada broj jedan.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Godine 2022. izdala je svoj sedmi studijski album, "Love Sux", koji je dogurao na vrh top lista Europe, Amerike, Kanade, Japana i Australije, a postao je i najbolje ocijenjen njezin album do danas.

Na ostalim europskim dijelovima turneje, Avril nastupa skoro pa isključivo na festivalima, tako da je njezin nastup u pulskoj Areni bio i jedan od rijetkih samostalnih koncerata.

