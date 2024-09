Ava Karabatić progovorila o bolesnom ocu: 'Ugrađen mu je stent'

Glumica Ava Karabatić (36) prije nekoliko dana otkrila je da je njezin otac Ivica Karabatić završio u bolnici zbog zatajenja srca. Sada je otkrila nove detalje o očevom zdravstvenom stanju.

Ivica je, kako tvrdi, bolje.

"Hvala svima na podršci, pogotovo KBC - Split Firule i zahvalila bih se ministru zdravstva Viliju Berošu. Ocu je ugrađen stent i sada je dobro. Priča je ipak imala sretan kraj, a ja sam sigurna da je ovo kraj jedne tužne i borbene ere, sada idu bolji dani", poručila je Ava na društvenoj mreži.

Podsjetimo, Ava je nedavno obznanila da je ova situacija posebno teška za nju i njezinu majku.

"Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno", napisala je.

