Ava Karabatić otvara školu? Detalje je podijelila u objavi i otkrila kako je zamišljena nastava

Nakon što je prije nekoliko dana bivša starleta Ava Karabatić najavila da drži individualne instrukcije iz latinskog, talijanskog, hrvatskog, engleskog i ruskog jezika, ali i iz matematike, kemije te povijesti, ali i da nudi psihološku pomoć, sada je na njezinim društvenim mrežava osvanula nova vijest.

Naime, kako kaže, za instrukcije joj se javio velik broj zainteresiranih mogućih polaznika pa je odlučila da će uskoro pokrenuti takozvanu "Online školu Ava Karabatić".

"Oduvijek mi je bila želja otvoriti vlastitu školu, mjesto gdje se znanje, iskustvo i predanost prenose s istinskom strašću. Za mene nikada nisu uzori bili glumci ni pjevači, već moji profesori s fakulteta, koji su me inspirirali da učim, rastem i jednog dana sama podučavam. S obzirom na velik broj upita koje svakodnevno primam za instrukcije, s ponosom mogu najaviti da sam započela proces otvaranja online Škole Ava Karabatić. Trenutno je u tijeku sređivanje dokumentacije i svih službenih koraka potrebnih za pokretanje škole, a čim sve bude finalizirano – objavit ću raspored sati i detaljne informacije."

Svi termini već popunjeni

Jučer je na svoju Instagram priču objavila da su svi termini do 15. studenog za instrukcije već popunjeni te da više ne prima rezervacije.

"Nastava će se održavati online, a zbog velikog interesa, polaznici će biti podijeljeni u razrede. Pristup edukacijama bit će moguć putem web stranice škole, uz simboličnu uplatu. Minimalni broj sati po polazniku je 8, a cijena jednog sata iznosi 50 eura. Veselim se ovoj novoj etapi i suradnji sa svima vama koji ste prepoznali vrijednost u znanju i osobnom razvoju. Sve će biti u potpunosti transparentno, stručno i u skladu sa zakonskom regulativom.", nastavila je svoju objavu.

Na Instagram priču stavila je jasnu poruku: "Mislili ste da je kraj igrice?, Tek krećem na novi level. Voli vas vaša kraljica", napisala je.

