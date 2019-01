AVA KARABATIĆ IZGUBILA MOBITEL: ‘Srećom, nisam promiskuitetna i nemam se čega sramiti’

View this post on Instagram

Samo za vas… Jagode & Mozartove kuglice… iiiiiiiii……Vec 5 dana ..Sto se to uzburkalo u meni…Jedino znam da to nisam planirala i znam da mi se uopce na prvu nije svidao…Mislim ..Nisam ga ni pogledala..On zauzet ..Ja ..oduzeta…Sa 2 strane…Jucer sam uz bocu dobrog konjaka ….Jel moguce da opet duvam..Jest..Blagdani su..Ma koga briga..I tako nema tko da mi sto kaze,jer nitko mi nista ni….Pokusavam da iskljucim razum,pokusavam da istisnem ..Ma ne radi se o toj noci..Radi se o tome"Ma on te zavoleo…Ma on te zavoleo…Aliiiiii?Zasto mi nakon 2 godine …?Zasto prvi put ne zelim da ovo …Zasto sam otvorila srce ,zasto zelim ponovno ga gledat u oci i zagrlit ga..Nije to strast..Nije ….Oboje imamo proslost,,,..Ja se ne plasim..A da li ce on slijediti svoje musko srce….Ne zelim da ovo stane……Ono sto svima porucujem..Otidite u trgovinu ,ne kupujte slatkise,alkohol…Kupite …Jagode…Mene su usrecile..Kada pisete…. Uvijek morate razgolititi sebe..Morate Biti iskreni prema sebi .. Zato ja ….Mogu reci .Da li je to dobro ili lose.. Neko 800 dana..Prvi put mogu reci da sam te maknula iz srca,nisam to htjela,da prljavo -grubi a opet jebeno njezan sex s nijim bio je ..E to je to… Jagode&Mozartove kuglice.. To je moja borba..Da li ce ..Znam da te oci i te usne osjecam… Soon..Nebeska kurva