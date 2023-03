Kasnije je oponašao Meghan kako govori Oprah o pitanjima "koliko će smeđe biti dijete". 'To nije rasizam. I sami crnci žele znati koliko će tamno biti njihovo dijete - rekao je Rock. Rekao je i kako razumije kroz što Markle prolazi. - Znam njezinu dilemu. Crna djevojka koja pokušava sve da je bijela obitelj ljubljene osobe prihvati. Da, to je jako teško. Ali isto je tako teško, a i teže, kada bijela djevojka želi da je prihvati crna obitelj osobe koju voli. E, to sr...e je tek teško!".