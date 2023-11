I POZNATI PRIČAJU O OVOM / Prezgodna Žanamari ponovno užarila Instagram: U ovakvom izdanju još je niste vidjeli, mazila je i macu

Pjevačica Žanamari (42) prije par dana objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj mazi mačku, a nedavno je snimila i spot "To sam ja" u kojem je jahala konja u bikiniju. Objave su privukle veliku pozornost. Žanamari je za novu objavu na Instagramu odjenula crnu majicu i crne tajice koje je kombinirala s crnim čizmama do koljena, a pored nje se nalazila mačka. "Trebalo mi je maženje", napisala je u opisu objave. Pratitelji su bili oduševljeni objavom. "Dvije mačke", "Prekrasna kao i uvijek", "Predivna", bili su samo neki od komentara. Žanamari je nedavno snimila spot "To sam ja" u kojem je u bikiniju jahala konja. Spotom se pohvalila i na Instagramu, gdje je objavila seriju fotografija. Objavu su komentirali i njezine kolege i poznata lica. "Jako zgodna", komentirala je Ella Dvornik. "Spot i pjesma sve super, ti prezgodna!", napisala je Pamela Ramljak, a Nives Celzijus joj stavila emotikone vatrice i srcima u očima.