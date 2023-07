Ella Orešković, kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, ugodno je iznenadila pratitelje na društvenoj mreži fotografijom na kojoj pozira u prozirnoj haljini ispod koje se nazirao bikini s uzorkom cvjetića.

Ella je u ponedjeljak podijelila niz fotografija te se pohvalila utegnutom figurom.

Pratitelji su joj u komentarima ostavljali emotikone cvjetića i vatrice te su kako se čini, ostali oduševljeni.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je privukla pažnju javnosti kada joj je otac postao premijer 2016., a 2021. godine je na Dori stekla još veću pozornost. Predstavila se sa svojom pjesmom "Come This Way", a 2022. godine s pjesmom "If you go away".

Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom, osim kćeri Elle ima i kćer Emmu i dva sina, Jakova i Filipa.

POGLEDAJTE VIDEO: Ružičast, nestvaran i potpuno drugačiji: Film o najpopularnijoj lutki na svijetu imao premijeru, donosimo detalje