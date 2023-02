Ashtonovu bivšu djevojku Ashley Ellerin ubio je serijski ubojica. Ashton i Ashley trebali su u veljači 2001. otići na tulum nakon dodjele Grammyja. Glumac je trebao doći po nju, a kako je prilično kasnio, isprva se nije uznemiravao misleći da se ona samo naljutila pa mu zato ne otvara vrata. Dodao je da je ipak odlučio proviriti kroz prozor kuće te da je vidio tamnu mrlju na podu: "Mislio sam da je to mrlja od crvenog vina što se prolilo na tepih. To nije bilo ništa uznemirujuće jer je prije nekoliko dana kod nje bio veliki tulum. Nisam previše razmišljao o tome", rekao je Ashton. Istinu je otkrila tek njena cimerica kad se idućeg jutra vratila u kuću. Pronašla je Ashleyno beživotno, krvavo tijelo na vratima kupaonice. Bila je izbodena 47 puta. Sumnjivac je uhićen tek sedam godina kasnije, a radilo se o Michaelu Gargiuli, koji će kasnije dobiti nadimak Holivudski rasparač. Policija ga je uhitila u lipnju 2008. i optužila ga za ubojstvo jedne druge djevojke, Tricije Pacaccio. Ubojica je u srpnju 2021. osuđen na smrtnu kaznu, no zasad se ne zna kad će kazna biti provedena budući da je u Kaliforniji, gdje je osuđen, posljednje smaknuće bilo održano 2006.