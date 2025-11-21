FREEMAIL
NARUŠENO ZDRAVSTVENO STANJE /

Ariana Grande podijelila s kojom se dijagnozom bori: Samo nekoliko dana nakon javnog napada

Foto: Profimedia

Njezin zdravstveni problem je samo posljednji u nizu problema koji su pratili promociju filma 'Wicked'

21.11.2025.
11:26
Hot.hr
Profimedia
Američka pjevačica i glumica Ariana Grande (32) je s obožavateljima na Instagramu podijelila da je pozitivna na COVID-19 i to dan prije svjetske premijere filma "Wicked". Njezina dijagnoza posljednji je u nizu problema koji su obilježili promotivnu turneju filma, uključujući otkazivanja, zdravstvene probleme i sigurnosne incidente.

Objavila je fotografiju sa svog gostovanja u showu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" od 18. studenog, uz opis: "Trenuci prije COVID-a.''

Ariana Grande podijelila s kojom se dijagnozom bori: Samo nekoliko dana nakon javnog napada
Foto: Profimedia

Iako nije podijelila više detalja o svom zdravstvenom stanju, objava je izazvala zabrinutost među obožavateljima, pogotovo jer je uslijedila nakon napornog rasporeda putovanja i medijskih nastupa. Kao posljedica dijagnoze, Variety je potvrdio da je Grande morala otkazati planirano gostovanje u emisiji "The Kelly Clarkson Show", gdje se trebala pojaviti sa svojom kolegicom Cynthijom Erivo. Erivo će se u emisiji pojaviti sama. Uz to, otkazani su i njezini dolasci na nekoliko panel-diskusija s obožavateljima i novinarima koje su bile zakazane u danima nakon premijere filma.

 

 

 

Nedavno je napadnuta....

Dijagnoza COVID-19 samo je posljednji u nizu problema koji su pratili promociju filma "Wicked". Turneju su od samog početka pratili problemi.

Početkom mjeseca, 4. studenog, Ariana Grande je morala otkazati dolazak na premijeru u São Paulu u Brazilu zbog sigurnosnih problema i kašnjenja letova. Nekoliko tjedana kasnije, 13. studenog, na premijeri u Singapuru dogodio se incident.

Muškarac je preskočio ogradu na crvenom tepihu, dotrčao do poznate zvijezde i zgrabio je. Njezina kolegica Cynthia Erivo brzo je reagirala i odgurnula napadača od nje. Napadač, za kojeg se ustanovilo da 26-godišnji australski državljanin, kasnije je priznao krivnju za narušavanje javnog reda i mira te je osuđen na devet dana zatvora.

 

 

@abcnews Ariana Grande was accosted by a man who jumped over a barricade at "Wicked: For Good" premiere in Singapore on Thursday. Grande's co-stars Cynthia Erivo and Michelle Yeoh rushed to Grande's aid, working to separate the attendee from Grande as security rushed in. #news #arianagrande #wickedforgood #wickedmovie #abcnews ♬ original sound - ABC News

 

 

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Laura Gnjatović za Direkt s Tajlanda: 'Nervozna sam radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp'

