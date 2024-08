Antonija Blaće za Net.hr o ljubimcu Čarliju: 'Sudbina je odredila da to bude naš pas'

Poznata RTL-ova voditeljica Antonija Blaće (44) često dijeli zajedničke trenutke sa svojim psom Čarlijem, kojeg je udomila prije devet godina. Voditeljica je povodom Međunarodnog dana pasa za Net.hr opisala kako provodi dane sa svojim četveronožnim ljubimcem i početak njihovog zajedničkog života.

Blaće je istaknula da Čarli s njima posvuda putuje, no najslađi trenuci su kod kuće kad su svi zajedno ušuškani na kauču. Čarli pak najviše uživa u ljetnim radostima, plivanju i skakanju u more, a voli "spašavati" i druge kupače.

"Ma to je savršenstvo od psa. Ne pretjerujem (to svi kažu za svog psa). Kad je doma miran je, kad smo vani zaigran je. Velika je maza, voli se voziti u autu i pratiti pogledom sve što se događa u vožnji. Voli da smo svi skupa. što god radili", rekla je Blaće.

Voditeljica je svog četveronožnog ljubimca udomila uoči Božića 2014. godine i otada traje njihova bezuvjetna ljubav. Istaknula je kako se već tada vidjela njegova narav - suzdržan i oprezan, ali jako pametan. Blaće je u početku bila stroga s ciljem da pas što prije nauči pravila, a vrlo dobro se sjeća kad je prvi put ostao sam kod kuće.

"Vratila sam se, a on sjedi nasred sobe. Maše repićem sretan što sam došla, a oko njega kaos. Sve pobacano i razbacano, jastuci po podu. Povukao je stolnjak, sve sa stola je bilo na podu. Znači opći kaos. Ja bih sad trebala biti ljuta, a on sladak. Muka. Jako je teško biti strog kad je ispred vas slatki mali čupavac. Ali nekako sam uspjela ne pasti na šarm", objasnila je voditeljica. Nakon tog "incidenta" Čarli se više nije upustio u nepodopštinu te se voditeljica može pohvaliti neogrebanim namještajem i očuvanim papučama.

Objasnila je da se njena velika maza brzo prilagodila na novu okolinu nakon odlaska iz azila.

"Mi smo se odmah spojili od kad smo se ugledali. Sudbina je odredila da to bude naš pas i mi njegovi ljudi", objasnila je rođena Šibenčanka. Nerijetko zajedno putuju, no psu to ne predstavlja problem.

"Ma legenda. Kako smo se puno selili i živjeli u više država, gradova i stanova, za njega je automobil 'safe space' tako da tu nema problema", komentirala je voditeljica. Ipak, Blaće i njen suprug Hrvoje Brlečić (41) ponekad ostave psa na čuvanje što njemu nimalo ne smeta jer je okružen ljudima koje voli.

Na pitanje s kime je Čarli povezaniji, Blaće je odgovorila da je njihov ljubimac jednako privržen njoj i suprugu, no na pomalo drukčiji način.

"Tužan je kad bilo tko od nas odlazi i juri uz stepenice onomu koji je ostao doma bez obzira tko je. Ali ja nekako vidim da je Hrvoje njegova zaštita, a Čarli moja. Tako se nekako podijelio, iako besprijekorno sluša oboje. Hrvoje je njegova sigurnost, a on misli da je moja. Ako sjedimo zajedno tako da je Čarli između nas, on se pobrine da smo svi spojeni. Rep na jednoga, šapa na drugoga", zaključila je domaća voditeljica.

