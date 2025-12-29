Anthony Hopkins progovorio o ovisnosti: Skoro poginuo, a danas slavi važnu obljetnicu

Slavni glumac Anthony Hopkins (87), jedan od najnagrađivanijih holivudskih umjetnika i dobitnik Oscara, obilježio je veliku životnu obljetnicu - točno 50 godina trijeznosti. Samo dva dana prije svog 88. rođendana, glumac se emotivnim videom na Instagramu prisjetio trenutka koji mu je promijenio život te uputio snažnu poruku svima koji se bore s ovisnošću.

Poruka uoči Nove godine

U videu objavljenom uoči Nove godine, Hopkins je otvoreno govorio o razdoblju kada je alkohol ozbiljno ugrozio njegov život. Prisjetio se noći u kojoj je, vozeći u pijanom stanju, zamalo izgubio život, ali i ugrozio druge. Upravo tada, kako kaže, shvatio je da se iza “previše zabave” krije ozbiljan problem – alkoholizam.

Glumac je poručio pratiteljima da potraže pomoć ako osjećaju da imaju problem s alkoholom, naglasivši da je život bez ovisnosti neusporedivo bolji. Istaknuo je da je prije 50 godina potražio pomoć te da od tada živi trijezan život, bez potrebe za hvalisanjem, ali s velikom zahvalnošću.

Hopkins je svoju poruku zaključio optimistično, naglasivši važnost izbora života, zdravlja i svjesnog postojanja. Uz dozu humora, dodao je kako će uskoro napuniti 88 godina, sugerirajući da je odluka o prestanku pijenja bila jedna od najboljih u njegovu životu.

Put do trijeznosti

Zvijezda filma “Kad jaganjci utihnu” godinama otvoreno govori o borbi s alkoholizmom. U memoarima “We Did OK, Kid” opisao je kako ga je liječnik u kasnim tridesetima upozorio da njegovo tijelo pokazuje znakove ozbiljnog propadanja. Ključni trenutak dogodio se jedne noći dok je pijan vozio Beverly Hillsom i shvatio da je mogao nekoga ubiti.

Nakon tog iskustva odlučio je potražiti pomoć, započeti liječenje i potpuno promijeniti život. Danas Hopkins i dalje redovito pohađa sastanke programa od 12 koraka te svoju priču koristi kako bi ohrabrio druge.

