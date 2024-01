Poznati 86-godišnji dvostruki dobitnik Oscara Anthony Hopkins je u novom intervjuu za časopis People otkrio na čemu trenutno radi, a posljednje je glumio u novom filmu "Freudova posljednja seansa".

"Pišem biografiju. To je čudan proces. Shvatio sam koliko sam blagoslovljen jednom stvari. Možda je to mozak glumca. Imam dobro pamćenje. Sjećam se dana i mjeseci u ovim godinama", rekao je Hopkins.

Supruga priprema dokumentarac o njemu

I dok on vrijeme provodi osvrćući se na vlastiti život, njegova 20 godina mlađa supruga Stella (67) čini isto. Trenutno radi na dokumentarcu o njemu. Hopkins kaže da ne zna dokle je stigao njezin projekt: "Ne znam. Ne ispitujem je. To je dosta. Ne znam kada će izaći."

Oktrio je da je Stella intervjuirala njegovu kolegicu Jodie Foster s kojom je glumio u filmu "Kad jaganjci utihnu".

Hopkins ima popriličnu zanimljivu priču za ispričati. Rođen je u južnom Walesu, a roditelji Richard i Muriel, zajedno su vodili pekarnicu. Očeva tuga potaknula ga je da nešto mora napraviti još kao tinejdžer: "Rekao sam, ‘Jednog dana ću vam pokazati.’"

Osvojio Oscara u 83. godini

Deset godina nakon završetka studija, Hopkins je radio kao zamjena za Laurencea Oliviera u londonskom Kraljevskom nacionalnom kazalištu, ali zbog alkoholizma je gotovo uništio karijeru kazališnog glumca. "Napio sam se i skoro umro. Jednog dana me bilo jako strah i dobio sam pomoć. To je bilo prije 48 godina", prisjeća se. U to vrijeme mu je glas u glavi rekao: "Možeš početi živjeti" - i to je ozbiljno shvatio.

Pojavio se u desecima proslavljenih filmova. Godine 2021., u dobi od 83 godine, postao je najstarija osoba koja je osvojila Oscara za najboljeg glumca kada je kući odnio trofej za svoju izvedbu u filmu "Otac". Trenutno glumi u filmu "Freudova posljednja seansa", oca psihoanalize Sigmunda Freuda.

Kad ne radi, Hopkins dane ispunjava onim što mu donosi radost: sviranje klavira, slikanje i provođenje vremena s obitelji. Kada su ga pitali koja je tajna njegovog sretnog braka, rekao je: "Samo reci da", piše People.

