Ante Cash dobio četvrto dijete: Otkrio nam dinamiku njihove obitelji, ali i tko je stroži

Poznati glazbenik i svestrani umjetnik Ante Cash (39), pravim imenom Ante Vlašić dobio je četvrto dijete, sina Franka sa suprugom Dinom, a sretnu vijest podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama. Par već ima kćer Nušu te sinove Maru i Ivana, a u razgovoru za naš portal net.hr, rekao nam je da se osjeća sretno i blagoslovljeno jer, kako kaže, nema ničeg radosnijeg od novog života.

"Svaki put kad Bog daruje novi život, dobro si prošao u toj razmjeni jer se trebaš odreći sitnica, a dobivaš golemi dar", kaže nam Ante koji nam je otkrio kako su reagirala njegova djeca na dolazak četvrtog djeteta: ''Vesele se bebi jako, skroz su uživljeni u dolazak novog brata. Nuša je već mezimica, a ovo će ju samo još više učvrstit na toj poziciji.''

Beba Franko je pjevačev treći sin, a zanimalo nam je kako su on i supruga Dina odabrali baš to ime pa je Ante s nama podijelio razlog njihove odluke.

''Ime Franko nam je 'kusur' od rođenja prošlog sina, kada smo se dvoumili između Ivana i Franka pa smo rekli: 'kad već imamo ime, hajdemo napravit i dijete'.''

Tko je stroži roditelj? 'Treba djecu pitat'

Dolazak četvrtog djeteta nije ga iznenadio niti poremetio planove. On i Dina o svemu su razmišljali unaprijed, uredili raspored i prilagodili se novim okolnostima. Sve, kako nam kaže, teče svojim tokom, bez žurbe i bez stresa, onako kako i treba kad se stvari rade s glavom i srcem. Što se tiče načina na koji on i supruga djeluju kao tim, imaju jasna pravila kako njihova obitelj funkcionira.

''Dina je doma i brine za kuću i funkcioniranje obitelji, a ja sam posvećen poslu", kaže Ante i otkriva tko je od njih dvoje stroži roditelj: ''Treba pitati djecu. Pitali smo ih nekoliko puta, a oni diplomatski odgovaraju da smo li-la.''

Slobodno vrijeme za Antu, priznaje nam, praktički ne postoji. Tijekom godina, sve što ga je zanimalo pretvorio je u posao pa se granica između obaveze i strasti gotovo izbrisala. Ne žali se na tempo, naprotiv, kaže da mu takav način života odgovara jer bi, da ima više slobodnog vremena, vjerojatno i to pretvorio u posao.

''Slobodno vrijeme mi je poprilično nepoznat pojam. Ja sam od svih svojih hobija napravio poslove pa i bolje da nema slobodnog vremena jer bi napravio još posla", priznao nam je.

Također smo pričali i o njegovoj karijeri. Nakon uspjeha pjesme ''Stracciatella'' koja je duet s pjevačicom Domenicom Žuvelom (32), kako nam je rekao Ante, ne bavi se planiranjem novih suradnji, niti juri za sljedećim projektom. Ne osjeća pritisak da nešto mora jer vjeruje da se dobre pjesme događaju same od sebe i da svaka, kada dođe, pronađe svoj put.

