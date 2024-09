Anja Alavanja Viljevac o putovanjima, majčinstvu i karijeri: 'Živim intenzivno'

Hrvatska voditeljica Anja Alavanja Viljevac (41) jedna je o brojnih domaćih zvijezda koja je ovo ljeto začinila odlaskom na obiteljsko putovanje. Na Instagramu je s pratiteljima podijelila s pratiteljima nekoliko fotografija kojima je dočarala ljepote Bledskog Jezera, a otkrila je i veliku razliku ljetovanja u Hrvatskoj i Sloveniji. Naime, Slovenci obraćaju pažnju na male detalje, a upravo je se to jako dojmilo tijekom boravka u Sloveniji.

Kako bi opisali prednosti ljetovanja na moru i u planinama, s obzirom na to da ste imali priliku iskusiti oboje?

Obožavam more, i ne bi ga se odrekla, ali shvaćam one koji su more zamijenili planinama. Temperatura je ipak nešto niža, noći svježije, gužva manja… Mene najviše privlači mogućnost fizičkih aktivnosti. Broje šumske i planinarske staze vas jednostavno zovu na pokret.

Smatrate li Bled romantičnim i ako da, kome bi preporučili odlazak ondje?

Bila sam više puta u Bledu i Bohinju, ali nikada ljeti. Boje su prekrasne, jezero je idealno za kupanje i za šetnju oko jezera te se možete osvježiti u bilo kojem trenutku. Ljeti su ova dva mjesta puno življa, šarmantnija, a restorani su puni. U tom periodu nemam dojam umirovljeničke destinacije kakav sam imala van sezone. Kombinacija jezera i okolnih planina oduzima dah, tako da je to destinacija koju bih preporučila obiteljima i parovima.

Kraj je sezone i mnogi su se već vratili na posao ili nastavljaju odmor u udobnosti vlastitog doma. Ako ste se unatoč tome suočili s velikim gužvama, kako ste se kao obitelj nosili s njima?

Iako je bio vikend, nije bilo gužve. Doduše, Bohinjsko jezero je uistinu veliko, tako da se ljudi kupaju duž čitave obale, pa se gužva ni ne osjeti. Ipak, gužva je nešto veća uz Bledsko jezero, s obzirom na to da su na Bledu označene plaže na kojima je dozvoljeno kupanje.

Što vam se toliko svidjelo u Sloveniji i smatrate da bi bilo odlično za hrvatski turizam?

U Sloveniji me prvenstveno oduševila priroda i činjenica da su Slovenci skloniji provođenju aktivnih vikenda. Divno je vidjeti obitelji na hikingu. Vjerujem da su Slovenci puno osvješteniji po tom pitanju. Sve je puno biciklista i planinara. Ugostiteljska ponuda je prosječna, ali to nekako tamo nije ni bitno, ustvari su najsimpatičnije lokalne gostionice, a ono što mi se posebno sviđa je to da je sve izuzetno čisto. Nema, primjerice, smeća oko kontejnera.

Kakvi su vaši planovi nakon povratka s odmora?

U pripremama smo za školu i vrtić. Sin Dan ide po prvi puta u vrtić, tako da se miješaju sreća zbog lakše organizacije mojih poslovnih obaveza, ali i nervoza oko toga kako će proći prilagodba. Polako kreću i poslovne obaveze. Imam svoju produkciju za snimanje, uglavnom konferencija, ali i drugih događanja.

Kako održavate balans između privatnog i poslovnog života? Postoje li dani kada vam se naprosto sve čini napornim?

Volim svoj stil života! Nemam radno vrijeme, svaki je tjedan drugačiji… Ponekad imam privilegiju raditi jedan do dva dana u tjednu, a ostatak biti s djecom. Ponekad radim svih sedam, ali kad sve zbrojim, imam odličan balans poslovnog i privatnog. Nekada je stvarno naporno, ako uzmete u obzir svakodnevno kuhanje za nas petero, bavljenje rubljem, ali i odraditi pokoju tjelovježbu, pokušati izgledati pristojno, baviti se djecom, njihovom školom, treninzima i uz sve to odrađivati posao.

Kako nalazite vremena za održavanje zavidne linije? Koja je vaša tajna?

Toliko intenzivno živim da mi se kile nemaju kada zalijepiti. Vježbam barem dva puta tjedno, većinom sama doma, uz YouTube, a ponekad odem u studio Shape and Tone gdje vježbam na spravama koji mi pomažu u rješavanju celulita. Također sam krenula i na pilates na reformeru (London pilates club) kako bi održala skoliozu pod kontrolom.

Je li naporno putovati s djecom te je li vam ponekad potreban odmor od odmora?

Da, naporno je putovati s djecom, ali vrijedno je svake sijede vlasi. Uživam kada je njima lijepo, kada vide nešto novo i kada provodimo zajedno kvalitetno vrijeme. Ali ne pogodim niti ja uvijek. Primjerice, Toskana im je bila dosadna, ali u Sloveniji su uživali, iako su kukali kad su se morali penjati. Suprug i ja barem nekoliko puta godišnje odemo sami na put. I to je onda istinski odmor.

