ANITA DUJIĆ O TEŠKIM DANIMA U KARANTENI: ‘Nemilosrdan virus prisilio nas je na život u izolaciji’

Upravo nam je policija pokucala na vrata. Provjeravaju da li je Dunc doma i u samoizolaciji. Bili su jako simpa. Bravo decki, tako se to radi 💪🏻 Mi smo neizmjerno sretni i zahvalni da nam je dom ostao citav, ne mrdamo nikud. 🙏 #coronagoaway 👊🏼❌ #stayathome #staysafe #stayhealthy #ostanidoma #budiodgovoran