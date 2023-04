Popularni srpski glumac i komičar Andrija Milošević otkrio je za srpske medije kako je njegov početak karijere bio izrazito težak.

Milošević je obiteljski dom napustio sa svega 16 godina kad je kao talentirani srednjoškolac upisao Akademiju na Cetinju.

"Dok sam radio na televiziji, paralelno sam radio turneje, igrao predstave, igrao sam skoro trideset predstava mjesečno. Putovao sam za Crnu Goru vlakom. Ovdje odigram predstavu, odem na vlak u 22 sata, stignem ujutro u Podgoricu. Tamo odigram predstavu, na vlak, stignem ovdje … Živio sam u vlaku godinu dana", izjavio je Andrija.

Dodao je kako se produkcijom počeo baviti spletom okolnosti, a s nekadašnjom plaćom jedva je krpao kraj s krajem.

"Plaća mi je bila 210 eura, a stan sam plaćao 200. Ne pitaj me kako sam živio od 10 eura. Tako sam ja krenuo u to. Kad sam odradio 'Survivor', vratio sam se u Beograd i šetao sam po Novom Beogradu, sjeo u jedan kafić i gledao kako gostuju Nikola Rokvić i još netko. Oni su se nešto raspravljali, meni tu padne na pamet da napravimo predstavu o rockeru, narodnjaku i reperu", prepričava Andrija. Nedugo nakon toga nastala je hit predstava "Pjevaj, brate".

Podsjetimo, u veljači prošle godine Andrija je sa suprugom Aleksandrom Tomić dobio sina.

Glumac je nedavno progovorio i o najtežem trenutku u njegovu životu.

"Jedan od najtežih trenutaka bila mi je mamina dijaliza i poslije je imala transplantaciju bubrega. To je meni osobno bio jedan od najtužnijih i najtežih trenutka u životu. Međutim, ona je to pobijedila. Sada je u sve u najboljem redu. Otac mi je preminuo i to je isto jako težak period za mene, ali opet morao sam ići dalje", rekao je.