Hrvatski poduzetnik Mate Rimac (36) prekinuo je vezu s Valentinom Blažeković, a detalji njihovog prekida veze nisu poznati. Rimac je prije Valentine bio u braku sa samozatajnom Katarinom Lovrić s kojom je u bračne vode uplovio 2021. godine, a razvod su potvrdili krajem proljeća ove godine.

A kako su mu brojke naklonjene kada je riječ o ljubavnom životu? Kako bi saznali više informacija, kontaktirali smo poznatu zagrebačku astrologinju Anđelku Subašić koja nam je omogućila da zavirimo, ako je vjerovati astrologiji, u Matin ljubavni život sada kada je ponovno slobodan.

"Mate je rođen u znaku Vodenjaka, za kojeg je uvriježeno mišljenje da su emotivno hladni, ali to kod njega nije slučaj. On se zaljubi (na prvi pogled), pokazuje nježnost, strast i obožavanje prema osobi koju voli. Od partnerice ima (pre)velika očekivanja. Želi da ima slobodno vrijeme i iste afinitete kao on. Da je spontana i spremna činiti iznenađenja – da je uzbudljiva. Da mu daje puno dnevne slobode i da uvijek pokazuje kako joj je stalo do njega. S druge strane, želi osobu na koju se može osloniti, koja mu je u svemu podrška. U ranom djetinjstvu urezana mu je slika ljubavnog para: žena je jaka, čvrsta, odana, a muškarac može imati avanture. To je danas ženama neprihvatljivo. U ljubavi, Mate ima idilu i bol, razočarenje, osjećaj izdaje, no i kada on pati još neko vrijeme idealizira svoju partnericu. On ne prekida vezu prije nego što nađe drugu partnericu (osim kada bude ostavljen)", tvrdi astrologinja i dodaje:

"U 2025. godini, njegov ljubavni život nije dominantan, ali ima tu pomirbe, romantike, pa još malo suza i boli. Brak bi trebao odgoditi barem za 2026. ili 2027., ali nije Mate osoba koja planira. On funkcionira u svojem kaosu. Još nije vrijeme da se emocionalno smiri i 'skrasi', ali kada postane otac, bit će to drugi film."

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, prije dva mjeseca svi mediji pisali su o novoj ljubavi na estradi - Mati Rimcu i Valentini Blažeković iz Donjeg Miholjca, ali očito je i toj ljubavi došao kraj.

