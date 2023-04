Pjevačica i spisateljica Anđa Marić u jednoj od svojih najnovijih objava na Instagramu progovorila je o strahu.

Ona je istaknula de se iz straha kriju i neugoda i sram te da se sve to veže za strah od odbacivanja.

"Otkad sam najavila svoju radionicu o Strahu, počela sam razmišljati o tome kako se zapravo usuđujem objavljivati toliko puno na društvenim mrežama. Shvatila sam da se iza tog straha krije i neugoda i sram, koji su zapravo strah od odbacivanja. Čudno je to kako strah povlači za sobom i sram, koji se opet veže za strah od odbacivanja od plemena", započela je svoj objavu Anđa.

"A onda sam se sjetila da su samo prije tristotinjak godina spalili posljednje vještice na ovom podneblju, ponekad samo zato što su bile lijepe i zavodljive. Muškarci bi ih poželjeli, a žene bi ih htjele spriječiti da im se njihovi muškarci dive. Podsjeća li vas to na ono klečanje muškaraca koji mole za žensku čednost?", napisala je.

' Muškarci mole za moje ćudoređe'

Anđa je otkrila da je i ona dobila pismo jednog perverznjaka koji ju je htio obavijestiti o tome da muškarci mole za njeno ćudoređe.

"Nažalost, dobila sam i ja pismo od jednog perverznjaka koji me je htio obavijestiti o tome kako muškarci mole za moje ćudoređe. Iskusila sam duboko gađenje i stravu, ali istovremeno sam zahvalna što živimo u 21. stoljeću i što me ispred kuće neće dočekati bezuba rulja s bakljama i vilama koja će me otpratiti direktno na lomaču zbog uznemiravanja nečijih snova", zaključila je i sve pozvala na njenu radionicu o strahu.

Podsjetimo, liječnici su prije 12 godina dijagnosticirali Anđi multiplu sklerozu, a ona aktivno govori o borbi s opakom bolešću i svoj napredak dijeli često s pratiteljima na društvenim mrežama.