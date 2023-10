Bivša manekenka Ana Sasso (60) razveselila je obožavatelje svojim izgledom u uskim trapericama i kožnoj jakni. Ana se može pohvaliti vitkom linijom.

Muškarci joj se dive

Bivša miss Jugoslavije je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj nosi kožnu jaknu i traperice s poderanim detaljima te crne čizme.

"Curice, eto što si", "Ana mogu li te ukrasti samo za sebe", "Predivna ženo", bili su neki od komentara.

Nije znala što ju čeka

Ana je početkom 80-ih snimila kultnu reklamu za Pipi, nakon čega su se mnogi zaljubili u njezinu ljepotu. Ušla je u 15 polufinalistica u izboru za Miss svijeta. Iako je nagrađena za svoju ljepotu, priznala je da se unatoč uspjehu nikad nije osjećala kao dio modnog svijeta.

"Postala sam misica s 19 godina, ali nikad o sebi nisam tako razmišljala. Na neki način mi je to i nametnuto. Uočili su me organizatori i nametnuli pritisak. U moje vrijeme nije bilo toliko informacija što to donosi. Isprva sam se premišljala, a nisam nikoga željela povrijediti jer sam znala više razmišljati o drugima nego o sebi. Znala sam kad bi mi netko pričao bajke, ali nisam se izrazila. Preko noći sam postala poznata cura, što me je zapravo prepalo. Ne znaš što očekivati. Tko si? Što si? Bila sam djevojčica od koje svi nešto žele. Imala sam faze kad sam isključivala kućni telefon jer je neprestano zvonio. Nisam bila spremna. Ne mogu reći da je sve bilo loše, ali bilo je puno negativnih priča. Znala sam plakati, hvala Bogu, roditelji su bili uz mene. Bila sam i ranjena, to je prilično dugo trajalo dok nisam osvijestila tko sam i koji su mi ljudi važni - da bih se konačno oslobodila tog tereta", rekla je Ana za Story.

