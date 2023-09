Ana Sasso je splitska manekenka koja je prije više 40 godina postala Miss Jugoslavije te je bila jedna od 15 najljepših žena svijeta. Splićanka je postala seks simbol kada je potkraj osamdesetih snimila reklamu za Pipi. Danas ona živi smirenim životom u Samoboru s kirurgom Hrvojem Tomasovićem.

"Za ljude koji ga ne poznaju na prvu ima jedan folklor oko sebe. Može ostaviti dojam bahatog lika, nema problem izgovoriti što misli. No oni koji imaju priliku provesti s njim neko vrijeme vide da je jedan dobar, dragi medo, srčan. Meni je predivan i poželjela bih svakoj ženi takvog muškarca", rekla je Sasso za Story.

Pričala je o svom unutarnjem miru i duhovnosti kojoj je posvećena i zbog koje je njezin život danas znatno drugačiji nego ranije. "Kad pronađete unutarnji mir i ravnotežu, to je najbolji eliksir. Moj mir je zbog obraćenja vjeri, što je isto došlo iznenada. Da stanem ispred Boga i zavapim jer su se meni događale situacije kojima nisam bila uzrok, ali sam uvijek bila u središtu. Obraćenjem, o čemu bi mogla puno pričati, dobila sam blagoslov i život mi je postao mnogo lakši. Ljude prihvaćam onakvi kakvi jesu i pokušavam svojim primjerom utjecati na druge, okružena sam radošću i to me ispunjava i čini sretnom. Vjera mi je dala da počnem živjeti miran život, a probleme drukčije percipiram", rekla je Sasso. Ana je s 19 godina postala miss zbog čega je život prema njoj često znao biti okrutan.

"Nikada o sebi nisam tako razmišljala. Na neki način mi je to i nametnuto. Uočili su me organizatori i nametnuli pritisak. U moje vrijeme nije bilo toliko informacija što to donosi. Preko noći sam postala poznata cura što me zapravo prepalo", kazala je.

U jednom trenutku je počela graditi pjevačku karijeru pa je ispričala kako je do toga došlo.

"Tih osamdesetih kada sam ja postala miss tadašnje države, svi su nešto od mene tražili, očekivali i tako je došla ponuda Nenada Vilovića da se okušam i kao pjevačica. Ja sam posjedovala talent, a završila sam i osnovnu glazbenu školu, smjer klavir. Jednom prilikom smo se našli u njegovu studiju, on mi je dao jednu pjesmu i rekao: ''Pjevaj.' Ja sam to otpjevala kako sam znala i njemu se to svidjelo, tako je zapravo krenula naša suradnja koja je trajala nekih četiri godine", rekla je Ana ranije za Story, a kaže da je snimila i nekoliko spotova no zbog svega je odustala zbog privatnih obaveza.

Manekenka tvrdi da ima drugih kvaliteta, ali da je ljudi doživljavaju samo zbog ljepote.

"Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju", izjavila je.