Ana Rucner: 'Moja linija je kombinacija uredne prehrane, tjelovježbe, genetike i discipline'

Violončelistica Ana Rucner (42) nakon gotovo osam godina rada predstavila je svoj novi album 'Balkanija'. Osim što oduševljava glazbom, uvijek privlači pažnju i svojim elegantnim i dotjeranim izgledom. No, nedavno je otkrila da se susreće s negativnim komentarima vezane uz njezin izgled, koji su nažalost, nezbježni u svijetu slave. U razgovoru s nama Ana je otvoreno govorila o albumu, treninzima, prehrani i načinu života koji joj pomaže da se osjeća zdravo i dobro u svojoj koži.

Nakon gotovo osam godina rada, vaš album 'Balkanija' konačno je pred publikom. Kako ste se osjećali kada ste ga napokon predstavili?

Presretna sam. Puno je tu godina rada, ponekad čak i u nemogućim uvjetima, pa onda kad primiš gotov proizvod u ruke, naravno da je radost ogromna. Izdavanjem 'Balkanije' zatvorila sam jednu životnu etapu, a otvorila jednu sasvim novu.

Ime albuma osmislio je vaš dugogodišnji prijatelj Miroslav Rus. Što vam to ime znači i na koji način odražava vašu glazbu?

Posebno sam sretna što sam izdala album u suradnji s izdavačkom kućom Hit Records. Tamo ne rade samo 'zaposlenici', tamo stanuje jedna obitelj i sve što stvaraju i prime pod svoje odiše povjerenjem, odgovornošću i sigurnošću. A to je vrlo bitno za svakog glazbenika, da zna tko stoji iza njega te da uvijek ima oslonac.

Foto: Tucano Vision

A Miroslav Rus, osim što je moj dugogodišnji prijatelj, on je osoba u koju od prvog dana imam ogromno povjerenje. Sve što on kaže ima smisla, pa je tako i naziv albuma objedinio sve ono što ova glazba i jest. Ritmovi i emocije u svakoj od ovih pjesama su ono nešto što samo mi na Balkanu imamo i zato se zove “Balkanija” - u konačnici, to smo Balkan i ja)

Na albumu su makedonski ritmovi i pjevanje na romskom jeziku. Kako ste odlučili uključiti te elemente i što oni znače za vas?

Kada sam s autorom pjesama Zlatkom Timotićem Zlajom krenula u stvaranje svog prvog autorskog albuma, prije svega smo puno razgovarali. Sati, mjeseci pa i godine druženja i raznih životnih situacija izrodile su plodom ovakvih raznolikih pjesama. Svaka pjesma na albumu jedna je životna situacija, neka moja, a neka Zlajina. Neke pjesme su nastajale u trenu, a neke su - notama odsvirane bolne rane iz određenog životnog trenutka. I to jest ovaj album, moj život u etapama posljednjih sedam godina. Posebno makedonski melos i pjesma “Ubavo” koja plače čim krene, a pak s druge strane “Esma” i veselo pjevanje na romskom jeziku uz trubače.

U javnosti ste često izloženi i komentarima na izgled. Diraju li vas tuđe kritike i kako se nosite s njima?

Volim svoju vitku liniju i odlično se osjećam u svojoj koži. Tuđe kritike me ne diraju na osobnoj razini, više sam iznenađena koliko ljudi imaju vremena i potrebe baviti se tuđim životima. Nikad to neću u potpunosti shvatiti. Ono što vidim kao jedini problem su mlade djevojke koje prolaze slično, a otpornost od tuđih mišljenja i samopouzdanje dolazi s iskustvom i zrelošću. Oni koji ružno komentiraju te vrijeđaju jedni druge trebaju imati na umu da svi zajedno odgajamo jednu generaciju i da im takvim ponašanjem i nismo neki primjer.

Foto: Tucano Vision

Odgovarate li na negativne komentare ili ih ignorirate?

Kategorija vrijeđanja na društvenim mrežama po nekom mom mišljenju čak niti ne spada u negativan komentar već u zabrinjavajući pogled na društvo u kojem živimo. Tako da u većini slučajeva ignoriram, a ako i reagiram, to je s razlogom da umirim nekog preuzrujanog ili prezabrinutog pratitelja.

Je li vaša vitka linija rezultat genetike, pravilne prehrane ili načina života? Kako se brinete o svom tijelu i zdravlju?

Moja vitka linija je kombinacija uredne prehrane, tjelovježbe, genetike i discipline. Jedem malo, ali kvalitetno. Izbjegavam brzu hranu, gazirana pića i alkohol. Ali kad sve zbrojim, ključ vitke linije te zdravog uma i tijela je prije svega umjerenost.

Jeste li zadovoljni svojim izgledom i osjećate li se dobro u svojoj koži?

Da, zadovoljna sam svojim izgledom i osjećam se odlično u svojoj koži. To vam na kraju nema uopće veze sa fizičkim već isključivo sa stanjem duha. Miran san, čista savjest i ispravan fokus u životu bitniji su od kilograma i trendova. Postići unutarnji mir, isključiti buku svijeta i djelovati čistim srcem. To je za mene uspjeh.

POGLEDAJTE VIDEO: Olakšava život, ali možda će nam jednog dana preoteti posao: Boje li se Hrvati umjetne inteligencije?!