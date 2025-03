Ana Radišić slavi pet godina podcasta uz Tonija Cetinskog i iznenađenje – njezinu prvu knjigu

Nakon pet godina inspirativnih razgovora i više od 160 gostiju koji su podijelili svoje priče, Ana Radišić sa svojim podcastom slavi veliki jubilej – peti rođendan! Ova posebna proslava održat će se 20. lipnja 2025. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, mjestu koje ove godine slavi 130 godina postojanja. Dva velika jubileja spojit će se u večeri ispunjenoj emocijama, inspiracijom i iznenađenjima.

Podcast Ane Radišić postao je sinonim za razgovore koji nadahnjuju, s više od 7000 minuta emitiranog materijala i gostima iz svih područja javnog života – umjetnosti, znanosti, poduzetništva i sporta. Ono što ih povezuje jest strast prema onome što rade i snaga da svojim primjerom inspiriraju druge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

A rođendansku čestitku kroz svoje najljepše note i stihove uputit će Toni Cetinski, koji će nastupati uz bend i gudačku pratnju. Ovaj trenutak nosi i posebnu simboliku – upravo je Toni bio osoba zbog koje je Ana, prije 30 godina, s tada navršenih šest godina prvi put zakoračila na pozornicu. Dogodilo se to na Trsatskoj gradini u Rijeci, kada je Toni imao nastup, a Ana bila tek rasplesano, znatiželjno dijete. S tom istom znatiželjom, sada pristupa svijetu i svom radu.

“Pet godina podcasta? Proletjelo je! Osvrt na njih je rollercoaster emocija - ponosa, zahvalnosti i sreće na ljudima koji su moja umjetnost i inspiracija da danas budem na ovom mjestu, a oblaci imaju svoje mjesto pod suncem. Mjesto poput HNK golemi je izazov koji izaziva strahopoštovanje. Ali što je uspjeh nego sanjati i raditi te imati odraz izvan zone komfora?”, ističe Ana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako i priliči jubilarnoj proslavi, Ana priprema posebna iznenađenja za svoje goste, a jedno od njih bit će i njezina prva knjiga – "Putem oblaka". Knjiga donosi najbolje misli i citate njezinih gostiju o životu, uspjehu i izazovima, ali i njezine osobne refleksije o emocijama, lekcijama i rastu kroz pet godina podcasta.

Foto: RTL

“Obožavam čitati, knjige su moja ljubav. ‘Putem oblaka’ moje je hvala svakom gostu, kao i osvrt na posljednjih pet godina koji su me ponajviše oblikovali. Bio je ovo put stepenica gdje sam najviše slušala, najintenzivnije učila i najbrže rasla, zahvaljujući primjerima. Jedva čekam da ih prelistate“, poručuje Ana.

Svojim je podcastom Ana ispisala neka od najposebnijih poglavlja regionalnog medijskog prostora. Jedan od vrhunaca njezine karijere bio je ekskluzivni podcast s Robinom Sharmom, jednim od najpoznatijih svjetskih autora i motivacijskih govornika koji je vodila u Firenci.

No, to nije bio jedini iskorak. Ana je prva u regiji realizirala šestosatni live podcast iz hotela Esplanade, u kojem je ugostila gotovo 20 sugovornika u jednom danu. Kroz godine, njezin je rad prepoznat i na europskoj razini, a dva puta je u Bruxellesu predstavljala koncept stvaranja "Content with Conscience" pred članicama Europske unije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas, njezin podcast nadilazi format intervjua – on je platforma koja povezuje ljude, inspirira ih i ostavlja trag. Rođendansko slavlje podcasta, u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta, simbolizira upravo to – hrabrost da se izađe iz zone komfora, da se pomiču granice i stvaraju novi standardi u medijskom prostoru, a ujedno će biti i poligon za snimanje novih podcasta s gostima koji će se Ani pridružiti te večeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Pratite podcast s RTL-ovim političkim stručnjacima!

Tekst se nastavlja ispod oglasa